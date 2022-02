I Liga. FC Porto e Sporting com jogos de baixo risco

Mesmo perante a saída para o Liverpool do seu melhor marcador, o colombiano Luís Díaz, num mercado em que viu entrar Galeno, Rúben Semedo e Stephen Eustáquio, a equipa de Sérgio Conceição não deverá ter dificuldades no domingo em trazer os três pontos de Arouca.

A equipa, a única sem qualquer derrota no campeonato – 18 triunfos e dois empates -, tem o plantel quase a 100%, com Manafá a ser o único a recuperar de lesão, o que dá ao treinador Sérgio Conceição maiores opções numa fase importante da época.No domingo, os "dragões" entram em campo frente ao Arouca (15.º) um pouco antes da receção do Sporting (segundo) ao Famalicão (16.º) e com a possibilidade, em caso de vitória, de colocarem alguma pressão nos rivais.Com a época a meio e afastado praticamente da luta pelo título, eliminado da Taça de Portugal e derrotado na Taça da Liga,





Dérbi minhoto sempre vibrante







Programa da 21.ª jornada:

Na 21.ª ronda, que tem início no sábado e apenas termina na segunda-feira, destaque ainda para o dérbi entre Vitória e Guimarães (sexto) e Sporting de Braga (quarto), com os vimaranenses na luta pela Europa, e os arsenalistas a seis pontos do terceiro lugar.O jogo, de grande rivalidade entre os dois clubes da região minhota, mas que o Vitória de Guimarães não vence em casa desde 2015 – com cinco derrotas e um empate -, está marcado para as 20h30 de sábado.Antes, também no sábado, Marítimo (nono) e Estoril Praia (sétimo), e Paços de Ferreira (12.º) e Portimonense (oitavo), defrontam-se, numa jornada em que todos procuram regressar aos triunfos.Com Famalicão e Arouca a defrontarem no domingo os dois candidatos ao título, resta a Moreirense (17.º) e Belenenses SAD (18.º) tentarem tirar na segunda-feira algum proveito na luta pela fuga à descida, embora se defrontem.Marítimo – Estoril Praia, 15h30.Paços de Ferreira – Portimonense, 18h00.Vitória de Guimarães – Sporting de Braga, 20h30.Boavista – Vizela, 15h30.Gil Vicente – Santa Clara, 15h30.Arouca – FC Porto, 18h00.Sporting – Famalicão, 20h30.Tondela – Benfica, 19h00.Moreirense – Belenenses SAD, 21h15.