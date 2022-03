I Liga. FC Porto e Sporting defrontam "aflitos" Tondela e Moreirense

No rescaldo da derrota por 1-0 ante o Lyon, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa – que poderá ter custado a ausência de Pepe, devido a lesão -, os "dragões" são os primeiros a entrar em campo, no domingo, enquanto o Sporting encerra a ronda na segunda-feira, após a confirmação da eliminação da Liga dos Campeões.Os dois clubes estão separados por seis pontos desde a 19.ª jornada, uma diferença que resistiu ao "clássico" entre ambos (2-2), enquanto para o Benfica, terceiro classificado, a 10 pontos do FC Porto, o título parece cada vez mais uma miragem, apesar de ainda manter expectativas de apanhar o rival lisboeta no segundo lugar, do qual dista quatro pontos.Os azuis e brancos vão receber um adversário que não vence há cinco jogos no campeonato (quatro derrotas e um empate, em casa, com o lanterna-vermelha Belenenses SAD), desesperado por pontos que lhe permita deixar o 16.º e antepenúltimo lugar, destinado ao "play-off" de manutenção/promoção no escalão principal.A equipa treinada por Sérgio Conceição, a única sem qualquer derrota na prova, mas que empatou os dois últimos jogos no seu reduto (com Sporting e Gil Vicente), encontra o opositor ideal após o desgaste de quarta-feira, de boa memória para o avançado iraniano Mehdi Taremi, autor de um "hat-trick" na vitória obtida na primeira volta, por 3-1.O Sporting desloca-se no dia seguinte a Moreira de Cónegos para defrontar uma equipa em pior situação da classificação, no 17.º e penúltimo posto, o primeiro de despromoção direta, com a cabeça apenas na I Liga, após a eliminação nos oitavos de final da "Champions", apesar do honroso empate 0-0 no terreno do Manchester City.O treinador Rúben Amorim continua privado de vários jogadores influentes, como o médio Palhinha e o avançado Pedro Gonçalves, ambos lesionados, mas parece ter encontrado em Slimani os golos que têm escapado a Paulinho, com o ponta de lança argelino a "bisar" no triunfo por 2-0 sobre o Arouca, na ronda anterior.Apesar das fragilidades do adversário, que a classificação realça, a equipa lisboeta apenas conseguiu vencer por 1-0 na receção ao Moreirense, na primeira volta do campeonato, e empatou em três das quatro últimas deslocações a Moreira de Cónegos.O Benfica dá o pontapé de saída na 26.ª jornada na sexta-feira, também perante uma equipa envolvida na luta pela manutenção, o Vizela, que ocupa a 14.ª posição, mas que ofereceu muita resistência no confronto da primeira volta, vencido pelos encarnados por 1-0, graças a um golo de Rafa aos 90+8 minutos.A equipa lisboeta pretende reduzir para um ponto o atraso para o Sporting, colocando sob pressão o rival na luta pelo segundo lugar – de acesso direto à Liga dos Campeões -, e efetuar um bom ensaio para o decisivo confronto de terça-feira no terreno do Ajax, da segunda mão dos oitavos de final da "Champions", depois do empate 2-2 no Estádio da Luz.Enquanto as três equipas da frente defrontam adversários da cauda da tabela, o Sporting de Braga, quarto posicionado, a distantes 11 pontos do Benfica, recebe no domingo o Gil Vicente, quinto e equipa sensação da prova, numa altura em que os dois clubes estão separados por quatro pontos.Imediatamente abaixo, há dois embates entre equipas em luta direta, que podem provocar mexidas na metade inicial da classificação: as receções de Marítimo (sétimo) ao Vitória de Guimarães (sexta) e de Estoril Praia (oitavo) a Portimonense (nono).O Belenenses SAD, último classificado, pode capitalizar as dificuldades previsíveis de Moreirense e Tondela, mas, para ganhar ânimo na luta pela manutenção, terá de se impor em casa ao Boavista (13.º), tal como o Arouca (15.º) perante o Paços de Ferreira (11.º).Benfica – Vizela, 20h15Famalicão - Santa Clara, 15h30Estoril Praia - Portimonense, 15h30Arouca - Paços de Ferreira, 18h00B SAD - Boavista, 20h30Marítimo - Vitória de Guimarães, 15h30FC Porto - Tondela, 18h00Sporting de Braga - Gil Vicente, 20h30Moreirense - Sporting, 20h15