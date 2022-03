I Liga. FC Porto e Sporting mantêm luta pelo título

Os dois candidatos ao título regressam ao campeonato depois de se terem defrontado na quarta-feira na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, em jogo em que os portistas saíram de Alvalade com um triunfo por 2-1.Na liga, separados por seis pontos, os dois clubes mantêm a luta a 10 jornadas do fim, com o campeão Sporting a ser o primeiro a entrar em campo na ronda, com a receção ao Arouca, 15.º classificado, a partir das 20h30 de sábado.Pode ser o jogo ideal para a equipa de Rúben Amorim, que já contará com o médio Palhinha, após cumprir três jogos de castigo, voltar aos triunfos na liga, depois de um empate nos Barreiros (1-1), e para elevar o moral, após a derrota na Taça.O jogo antecede também a visita do Sporting ao Manchester City na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de os "leões" terem sido goleados em casa pelos "citizens" por 5-0, e que servirá teoricamente para cumprir calendário.Do lado do FC Porto, a equipa de Sérgio Conceição desloca-se no domingo a Paços de Ferreira, galvanizada pela vitória na Taça e depois de, no campeonato, no último fim de semana, também ter perdido pontos, no empate caseiro com o Gil Vicente (1-1).O FC Porto, que não tem qualquer derrota na liga (20 vitórias e quatro empates), é totalmente favorito na visita ao Paços (10.º), apesar de a equipa de César Peixoto ter vencido nas duas últimas rondas, depois de seis jogos sem triunfar.Com substancial atraso na luta pelo título, a 10 pontos do líder FC Porto, está o Benfica, que ainda sente a proximidade do segundo lugar sobretudo após o recente deslize do Sporting, e apesar da sua própria irregularidade.As "águias", que têm ido do pior ao melhor, estão a quatro pontos dos "leões" e nesta jornada defrontam a primeira equipa que lhes tirou pontos na liga, quando o Portimonense foi à Luz vencer por 1-0 ainda na oitava jornada.No sábado, em Portimão, o Benfica também encontra um adversário que não parece ser o mesmo, com a equipa de Paulo Sérgio sem vencer há quase três meses, desde 12 de dezembro, na 14.ª jornada, no triunfo fora diante do Moreirense.A 25.ª jornada abre já na sexta-feira com a luta entre o europeu Gil Vicente (quinto) e o Estoril Praia (sétimo), em Barcelos (20h15), com a equipa da casa a ser uma das boas surpresas desta liga 2021/22.A equipa de Ricardo Soares não perde desde a receção ao Sporting, em 18 de dezembro, acumulando desde então seis vitórias e três empates, numa sequência de jogos em que apenas o líder FC Porto fez melhor e somou mais pontos.Em outros jogos, o Sporting de Braga, quarto e do qual os gilistas distam quatro pontos, visita no sábado o Boavista, 13.º, num momento em que os ‘axadrezados’ regressaram aos triunfos após oito jogos (uma derrota e sete empates).No domingo, destaque para a receção do Vitória de Guimarães (sexto), que vem de três derrotas consecutivas na liga, ao Famalicão (11.º), também numa sequência de três jogos, mas de vitórias.Na zona de fuga à descida, o cada vez mais afundado B SAD (18.º, 15 pontos) visita na segunda-feira o Tondela (16.º, 20 pontos), enquanto o Moreirense (17.º, 20) recebe ainda no domingo o Marítimo (oitavo, 29).Também no domingo, o Santa Clara (12.º, 26) recebe o Vizela (14.º, 24), em jogo com início às 19h30 locais (20h30 em Lisboa).Gil Vicente – Estoril Praia, 20h15.Boavista – Sporting de Braga, 15h30.Portimonense – Benfica, 18h00.Sporting – Arouca, 20h30.Moreirense – Marítimo, 15h30.Paços de Ferreira – FC Porto, 18h00.Santa Clara – Vizela, 20h30 (19h30 locais).Vitória de Guimarães – Famalicão, 20h30.Tondela – Belenenses SAD, 20h15.