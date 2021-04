I Liga. FC Porto empata e liderança do Sporting reforçada

Apesar de ter dominado, atirado uma bola aos ferros e vendo um golo anulado, aos 90+3, por fora de jogo de 10 centímetros, os "dragões" deixaram dois pontos onde os seus rivais também não tinham conseguido vencer, com os cónegos a mostrar porque são sétimos.Um golo de Ferraresi, aos 37 minutos, colocou os minhotos na frente, com o empate a surgir somente aos 86, por Taremi, na conversão de um penálti: os portistas não gostaram da arbitragem de Hugo Miguel e Sérgio Conceição, exaltado, acabou expulso, após o final da partida.O Benfica, que não esteve ao seu melhor nível, adiantou-se aos 26 minutos, com autogolo de Carlos Júnior, porém, na etapa complementar, os açorianos igualaram aos 62, por Anderson Carvalho. Chiquinho saiu do banco na etapa complementar para surgir, fulgurante, na área a fazer o definitivo 2-1, aos 73.





Eis o que falta jogar aos quatro primeiros a cinco jornadas do final:







1.º Sporting, 73 pontos/29 jogos



30.ª Nacional (c)

31.ª Rio Ave (f)

32.ª Boavista (c)

33.ª Benfica (f)

34.ª Marítimo (c)



2.º FC Porto, 67/29



30.ª Famalicão (c)

31.ª Benfica (f)

32.ª Farense (c)

33.ª Rio Ave (f)

34.ª Belenenses SAD (c)



3.º Benfica, 63/29



30.ª Tondela (f)

31.ª FC Porto (c)

32.ª Nacional (f)

33.ª Sporting (c)

34.ª V. Guimarães (f)



4.º Sp. Braga, 58/29



30.ª Marítimo (f)

31.ª P. Ferreira (c)

32.ª Gil Vicente (f)

33.ª Moreirense (c)

34.ª Portimonense (f)