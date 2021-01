I Liga. FC Porto manda em casa mas equilíbrio pauta últimos seis jogos

A época passada o "onze" de Bruno Lage chegou ao Dragão com sete pontos à maior e uma série impressionante de 16 vitórias consecutivas, mas acabou derrotado pelos comandados de Sérgio Conceição, apesar do "bis" do brasileiro Vinícius (18 e 50 minutos).





Sérgio Oliveira, aos 10 minutos, uma grande penalidade do brasileiro Alex Telles, aos 38, e um golo na própria baliza do guarda-redes internacional grego Vlachodimos, aos 44, selaram o triunfo dos azuis e brancos.





Por seu lado, o Benfica triunfou por 2-0 em 2014/15, na primeira passagem de Jorge Jesus pela Luz, com um "bis" do brasileiro Lima (35 e 56 minutos), que evocou os feitos de César Brito (1990/91) e Nuno Gomes (2005/06), e por 2-1 em 2018/19, já depois de Lage substituir Rui Vitória.





Há dois anos, os "dragões" ainda marcaram primeiro, pelo espanhol Adrián López, aos 19 minutos, mas João Félix, aos 26, e Rafa, aos 52, materializaram a reviravolta, que atirou o Benfica para a liderança, rumo ao "37".





Além dos dois triunfos, os encarnados pontuaram mais duas vezes nos últimos seis anos, a primeira em 2016/17, com o central argentino Lisandro López, agora no Boca Juniors, a marcar aos 90+3 minutos, anulando o tento de Diogo Jota, atual estrela do Liverpool, aos 50.





Na época seguinte, o encontro terminou empatado a zero, num jogo marcado por uma jogada aos 56 minutos. O árbitro apitou um fora de jogo claramente inexistente a Aboubakar e impediu a intervenção do VAR, em estreia. Herrera marcaria na recarga ao remate do camaronês defendido por Bruno Varela.





Fazendo as contas desde 2014/15, o equilíbrio manda, sendo que, no Dragão, que sucedeu às Antas em 2004/05, o Benfica pontuou em metade das ocasiões (oito – três vitórias e cinco empates), com o FC Porto a somar oito triunfos, incluído o famoso golo de Kelvin, em 2012/13.





O histórico é, porém, completamente favorável aos portistas, que ganharam 51 das 86 receções ao Benfica para o campeonato, contra 21 empates e 14 triunfos das "águias", e somam mais 67 golos marcados (167 contra 100).





Os encarnados só ganharam quatro vezes em 38 anos, merecendo destaque, neste período, as 10 vitórias seguidas do FC Porto, entre 1994/95 e 2003/2004, seis das quais por dois ou mais golos de diferença. O brasileiro Mário Jardel foi o jogador em maior destaque, ao marcar por cinco vezes.





Números para a história







A história dos clássicos em terreno portista para a I Liga arrancou em 1934/35 e os azuis e brancos começaram muito bem, mantendo-se invictos nos primeiros oito (cinco vitórias e três empates), para cederem a primeira derrota em 1942/43 (4-2).





Até ao início da década de 50, o Benfica ainda venceu mais três vezes, mas o FC Porto mostrou-se insuperável de 1950/51 a 61/62 (10 vitórias e dois empates), num período em que se destacam três triunfos consecutivos por 3-0 (54/55 a 56/57).





Em 1962/63, um golo do inevitável Eusébio valeu uma vitória por 2-1 e o fim do jejum de triunfos do Benfica, que só voltaria a ganhar em 1969/70: a essa derrota, o conjunto da casa respondeu com a segunda maior goleada de sempre (4-0 em 70/71, com quatro tentos de Lemos).





A década de 70 acabou, no entanto, por ser o melhor período dos encarnados, que em 1971/72 ganharam por 3-1 e conseguiram, depois - pela primeira e única vez em solo portista -, três triunfos consecutivos, entre 74/75 e 76/77.





c/Lusa