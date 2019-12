I Liga. FC Porto não desarma na perseguição ao Benfica

No Estádio do Dragão a equipa de Sérgio Conceição construiu um triunfo tranquilo, com golos de Loum, aos 18 minutos, e Zé Luís, aos 76, a afastarem o medo de uma ressaca europeia, após a vitória na Suíça com o Young Boys (2-1), na quinta-feira.



Depois da vitória do campeão em título Benfica, no sábado, com o Marítimo (4-0), os "dragões" sabiam que tinham de vencer para manter as distâncias e continuar na luta pelo título, seguindo agora com 31 pontos, contra 33 das "águias".



Na outra ponta da tabela, o Paços de Ferreira voltou a perder, após a vitória frente ao Tondela (1-0) na jornada anterior, e continua em 17.º e penúltimo, em lugar de descida, com oito pontos, três abaixo da 'linha de água'.



Na luta pelos primeiros lugares, os portistas afastaram-se ainda dos perseguidores mais diretos, uma vez que o Famalicão, terceiro, com 24 pontos, perdeu com o Portimonense (2-1), e o Sporting, quarto, com 20, caiu ante o Gil Vicente (3-1).



Próximo dos "leões" está o Sporting de Braga, que venceu na receção ao Rio Ave por 2-0, no primeiro jogo de segunda-feira, graças a tentos de Paulinho, aos 41, e Ricardo Horta, aos 80, após o empate a três bolas com o Wolverhampton, na quinta-feira, que apurou os bracarenses para os 16 avos de final da Liga Europa.



Com 18 pontos os minhotos que chegaram ao terceiro jogo sem perder no campeonato, igualaram o Boavista, quinto, após o triunfo nos Açores, com o Santa Clara (2-1), e colocaram-se a dois pontos do quarto posto.



O resultado permitiu ao Braga descolar dos vila-condenses, que seguem com 15 pontos no nono lugar, com apenas uma vitória e dois empates nos últimos cinco jogos.



A I Liga regressa na sexta-feira, para a 13.ª ronda, que abre com a receção do Boavista ao líder Benfica, pelas 20h45, com o FC Porto a visitar o Belenenses SAD, o Famalicão a receber o Tondela e o Sporting a defrontar o Moreirense em Alvalade.