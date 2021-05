I Liga. FC Porto obrigado a vencer para evitar um Sporting já campeão

Do outro lado está uma equipa do Farense que necessita de pontos para fugir aos lugares de despromoção. A equipa algarvia está em zona de descida, no 17.º lugar, com 28 pontos, a dois do Boavista, que está em 16.º, lugar que vai levar à disputa do "play-off" de manutenção, e a três do Rio Ave, primeira equipa em zona de salvação.O jogo entre o FC Porto e o Farense está agendado para as 20h15, no estádio do Dragão.Mesmo em caso de triunfo dos "dragões" no jogo de hoje, o Sporting apenas depende de si para se sagrar campeão já esta jornada, desde que vença os "axadrezados".





O FC Porto recebe esta segunda-feira o Farense, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e está obrigado a vencer, de modo a evitar que o Sporting conquiste de imediato o título.





No outro jogo do dia, o Portimonense, que está em 12.º lugar, com 34 pontos, vai procurar vencer para tentar ficar numa situação mais tranquila na tabela, enfrentando um Moreirense que é nono, com 37, a cinco pontos do sexto lugar do Vitória de Guimarães, e que ainda sonha com a possibilidade de chegar a um lugar europeu.

Resultados e programa de jogos da 32.ª jornada:



Paços de Ferreira - Marítimo, 1-1Gil Vicente - Sporting de Braga, 1-1





Segunda-feira (hoje), 10 mai:







Portimonense - Moreirense, 18h00FC Porto - Farense, 20h15Santa Clara - Rio Ave, 15h00 locais (16h00, horas de Lisboa)Tondela - Belenenses SAD, 16h00Nacional - Benfica, 18h00Sporting - Boavista, 20h30Vitória de Guimarães - Famalicão, 20h15