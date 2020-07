I Liga. FC Porto pode assegurar título no "clássico" com o Sporting

Os azuis e brancos chegam ao "clássico" após quatro vitórias seguidas e seis jogos sem perder – foram apenas derrotados pelo Famalicão na retoma do campeonato -, enquanto os verde e brancos ainda não perderam nos oito jogos sob o comando de Rúben Amorim, contando seis vitórias e dois empates.O embate entre "dragões" e "leões" será arbitrado por João Pinheiro.Antes do jogo do Dragão, a partir das 19h15, o Sporting de Braga, quarto classificado com 56 pontos, pode igualar provisoriamente os "leões", caso vença na receção ao "aflito" Belenenses, que ocupa o 14.º lugar, com 31 pontos, apenas mais um do que a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.Os bracarenses somam duas vitórias sob o comando de Artur Jorge, que substituiu Custódio Castro, enquanto os lisboetas perderam os últimos dois jogos e seguem numa série de seis sem vencer.O primeiro jogo do dia vai opor o tranquilo Moreirense, oitavo classificado com 42 pontos, ao Paços de Ferreira, 13.º com 34, num encontro marcado para as 17h00.A formação minhota não perde há cinco jogos, enquanto os pacenses chegam a este encontro em Moreira de Cónegos depois de sofrer uma goleada caseira frente ao Sporting de Braga, por 5-1.Marítimo – Rio Ave, 0-0.Vitória de Setúbal – Famalicão, 1-2.Santa Clara – Desportivo das Aves, 3-0Portimonense – Boavista, 2-1Gil Vicente – Tondela, 3-2Benfica – Vitória de Guimarães, 2-0Moreirense – Paços de Ferreira, 17h00Sporting de Braga – Belenenses SAD, 19h15

FC Porto – Sporting, 21h30