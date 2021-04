I Liga. FC Porto procura aproveitar deslize do Sporting

Os vimaranenses vão tentar aproveitar mais um desaire do Paços de Ferreira para se tentarem aproximar do quinto lugar do campeonato, num jogo agendado para as 21h00, no estádio do Dragão.Antes,Os encarnados estão no quarto lugar da I Liga, com 57 pontos, a um do Sporting de Braga, seis do FC Porto e 13 do Sporting.

Já o Portimonense, que venceu os três últimos jogos na I Liga, está em nono, com 32 pontos.







O jogo está agendado para as 19h00, em Portimão.

Também hoje, o Tondela, 12.º com 31 pontos, vai receber o Nacional, 18.º e último com 21, e o Gil Vicente, 10.º com 31 pontos, vai jogar em casa frente ao Famalicão, atual 15.º classificado, com 27 pontos.

Resultados e programa da 28.ª jornada:



Paços de Ferreira – Farense, 0-2Santa Clara – Moreirense, 0-0Marítimo - Rio Ave, 1-0Sporting de Braga – Boavista, 2-1Sporting - Belenenses SAD, 2-2Tondela – Nacional, 15h00Gil Vicente – Famalicão, 17h00Portimonense – Benfica, 19h00

FC Porto - Vitória de Guimarães, 21h00