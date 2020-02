I Liga. FC Porto procura em Setúbal manter distância para o Benfica

Depois da vitória dos encarnados na sexta-feira, na receção ao Belenenses SAD (3-2), o FC Porto, que na última jornada regressou às vitórias frente ao Gil Vicente, vai entrar no estádio do Bonfim, em Setúbal, com 44 pontos, menos 10 do que o líder do campeonato.Já o Vitória de Setúbal, que vem de duas vitórias consecutivas, está no oitavo lugar, com 25 pontos, e pretende dar continuidade ao bom momento.





Os sadinos têm Alex Freitas e Berto lesionados.







Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos setubalenses, Julio Velázquez, sabe das dificuldades que o adversário colocará à sua equipa mas tem a ambição de travar os "dragões".









Do lado dos portistas Danilo, Nakajima, Pepe e Aboubakar estão lesionados.





No lançamento do desafio o técnico dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, reconhceu que o Vitória está bem mas pede união à sua equipa para poder ultrapassar este obstáculo.













O encontro tem o início marcado para as 18h00 deste sábado, no Estádio do Bonfim.





O árbitro é Manuel Mota.





O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Paulo Sérgio, a reportagem de David Carvalho e os comentários de Vítor Martins.







Jogos em Portimão e nos Açores







No primeiro jogo do dia, o Portimonense, que não vence há seis jogos, e está em 17.º lugar, com 14 pontos, vai receber o Tondela, que é 11.º, com 20 pontos, e que também não venceu nenhum dos últimos cinco jogos do campeonato.Também este sábado o Santa Clara, que na última jornada venceu na deslocação ao terreno o Famalicão, vai receber o Paços de Ferreira, que não vence há três jogos e está em 16.º, com 16 pontos, sendo a primeira equipa acima da "linha de água". Já os açorianos são os 13.ºs na I Liga, com 20 pontos.Benfica -- Belenenses SAD, 3-2.Rio Ave -- Famalicão, 2-2.





Jogos a realizar:







Portimonense -- Tondela, 15h30.Vitória de Setúbal -- FC Porto, 18h00.Santa Clara -- Paços de Ferreira, 20h30.Marítimo -- Desportivo das Aves, 15h00.Gil Vicente -- Moreirense, 15h00.Sporting de Braga -- Sporting, 17h30.

Boavista -- Vitória de Guimarães, 20h00.