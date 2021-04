I Liga. FC Porto procura vencer Famalicão e pressionar o Sporting

Os "dragões", que na última jornada empataram com o Moreirense (1-1), estão no segundo lugar da I Liga, com 67 pontos, a seis do líder Sporting, e vão tentar reduzir a diferença e colocar pressão nos "leões", que apenas entram em campo no sábado, na receção ao Nacional.Antes,





Outras posições a definir









Resultados e programa da 30.ª jornada:

Também esta sexta-feira, o Paços de Ferreira, que não vence há cinco jogos e empatou na última jornada, recebe o Belenenses SAD, que vem de uma série positiva, com dois empates e duas vitórias nas últimas quatro jornadas.O Paços de Ferreira está em quinto, com 45 pontos, enquanto o Belenenses SAD é 10.º, com 34. A partida vai decorrer no Estádio Capital do Móvel, a partir das 15h00.O outro jogo do dia será o dérbi minhoto, que vai colocar frente a frente o Vitória de Guimarães, sexto, com 38 pontos, e o Moreirense, sétimo, com 36.Marítimo - Sporting de Braga, 1-0Paços de Ferreira - Belenenses SAD, 15h00Vitória de Guimarães – Moreirense, 17h00Tondela – Benfica, 19h00FC Porto – Famalicão, 21h15Gil Vicente – Farense, 15h30Santa Clara – Boavista, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)Portimonense - Rio Ave, 18h00Sporting – Nacional, 20h30

