I Liga. FC Porto recebe o Vitória e o Sporting o Tondela

Com 29 pontos, os mesmo que o Sporting, o FC Porto recebe no domingo o Vitória de Guimarães, já com conhecimento dos resultados dos dois rivais lisboetas.A equipa de Sérgio Conceição vai tentar somar a sétima vitória consecutiva na I Liga, num encontro em que o espanhol Iván Marcano é baixa certa, devido a lesão, e em que Pepe também está em dúvida depois de ter saído lesionado durante a derrota com o Liverpool (2-0), na Liga dos Campeões, na quarta-feira.Esta temporada, o Vitória de Guimarães, sétimo classificado com 16 pontos, tem apenas um triunfo fora de portas no campeonato e, na última década, apenas uma vez não saiu derrotado do Estádio do Dragão, em 2018/19, quando venceu por 3-2, na altura com Luís Castro no comando, enquanto Conceição já liderava os portistas.O encontro está agendado para as 20h30, já depois do Sporting ter defrontado o Tondela, nono classificado, no Estádio José Alvalade (18h00), quatro dias depois de ter assegurado a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.





"Leões" com tarefa fácil







Tal como o FC Porto, a formação de Rúben Amorim pode também alcançar o sétimo triunfo seguido no campeonato, naquele que será o último jogo dos "leões" antes da deslocação ao Estádio da Luz, na próxima jornada.Por isso mesmo, além de estar obrigado a vencer, o Sporting está também "proibido" de perder jogadores para o duelo com Benfica, seja por lesão ou por castigo. Jovane Cabral e Rúben Vinagre são baixas certa na equipa lisboeta, devido a problemas físicos.Apesar do confortável nono lugar, o Tondela chega a Alvalade como uma das piores equipas a jogar fora de portas na atual edição da I Liga, com quatro derrotas e apenas um triunfo, mas nos últimos seis anos empatou três vezes no campo dos "leões" (2-2 em 2015/16, 1-1 em 2016/17 e 1-1 em 2018/19).





"Águias" obrigadas a ganhar







No sábado, o Benfica vai ao Estádio Nacional defrontar o Belenenses SAD, antepenúltimo classificado da prova com apenas oito pontos e um triunfo em 11 jogos, num encontro em que a equipa de Jorge Jesus tem todo o favoritismo.Os encarnados, que tal como o Sporting estão "proibidos" de perder jogadores para o dérbi de 3 de dezembro, chegam a esta fase da temporada praticamente na máxima força, com o central Lucas Veríssimo, com grave lesão, a ser a única baixa nos habituais titulares de Jesus.Já com uma troca de treinadores esta época, com Petit a sair e Filipe Cândido a entrar, o Belenenses SAD necessita com urgência de pontos para não descer ainda mais na tabela classificativa.





Vasco Seabra estreia-se no Marítimo









Programa da 12.ª jornada:

Destaque ainda para a estreia de Vasco Seabra no comando do Marítimo, que despediu o espanhol Júlio Velázquez após a derrota com o Tondela (4-2) na última ronda. Os madeirenses recebem no domingo o Paços de Ferreira.A ronda arranca na sexta-feira, com o Moreirense, equipa que está apenas um lugar acima da zona de despromoção, com igualdade com o Belenenses SAD, a receber o Gil Vicente, que segue num tranquilo oitavo lugar, e encerra apenas na terça-feira, com o Sporting de Braga, que não pode deixar fugir ainda mais o Estoril Praia no quarto posto, a defrontar em casa o Vizela.Moreirense - Gil Vicente, 20h15Famalicão – Portimonense, 15h30Arouca – Boavista, 18h00Belenenses SAD – Benfica, 20h30Marítimo - Paços de Ferreira, 15h30Sporting – Tondela, 18h00FC Porto - Vitória de Guimarães, 20h30Estoril Praia - Santa Clara, 20h15Sporting de Braga – Vizela, 20h15