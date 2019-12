I Liga. FC Porto tenta reaproximar-se do Benfica e o Sporting do Famalicão

Na sexta-feira, o campeão nacional deu o pontapé de saída na ronda com um triunfo robusto no estádio do Boavista, por 4-1, com dois golos do avançado brasileiro Carlos Vinicius, melhor marcador do campeonato, com 10 remates certeiros.

O Benfica consolidou o comando da I Liga, passando a dispor de cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto, mas o rival pode responder já este domingo na visita ao Belenenses SAD, 13.º classificado, que até tem mais derrotas do que vitórias em casa (2-3).





Os azuis de Lisboa avançam para o jogo com quatro lesionados: Gonçalo Silva, Kau,Calila e Nilton Varela.







No lançamento da partida o treinador dos belenenses, Pedro Ribeiro, revelou o desejo de aproveitar o fator casa.







Os "dragões" também se encontram privados de dois elementos: Romário Baró e Aboubakar, ambos por lesão.







Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o técnico dos "dragões", Sérgio Conceição, disse esperar dificuldades e garantiu uma equipa à sua imagem focada na conquista dos três pontos.





Os outros jogos







Derrotado na jornada anterior no recinto do Gil Vicente, por 3-1, o Sporting, quarto posicionado, tenta regressar aos triunfos na receção ao Moreirense (11.º) e aproximar-se do Famalicão, surpreendente terceiro, que foi batido no sábado em casa pelo Tondela, por 3-2.O Vitória de Guimarães (oitavo) recebe o Portimonense (16.º), na expectativa de quebrar a série de três jogos sem ganhar na competição e ultrapassar Boavista, Tondela e Sporting de Braga, derrotado no sábado por 1-0, no estádio do lanterna-vermelha Desportivo das Aves.O Paços de Ferreira recebe o Vitória de Setúbal num confronto entre dois clubes que têm como objetivo a permanência no principal escalão do futebol português, para o qual os anfitriões estão em posição mais fragilizada, no penúltimo lugar, em plena zona de despromoção.Boavista – Benfica, 1-4Marítimo - Santa Clara, 2-2Famalicão – Tondela, 2-3Desportivo das Aves - Sporting de Braga, 1-0Vitória de Guimarães – Portimonense, 15h00Paços de Ferreira - Vitória de Setúbal, 15h00Sporting – Moreirense, 17h30Belenenses SAD - FC Porto, 20h00- Segunda-feira, 9 dez:

Rio Ave - Gil Vicente, 20h15