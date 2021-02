I Liga. FC Porto tenta vencer Belenenses SAD e ficar a um ponto do líder Sporting





A equipa treinada por Sérgio Conceição venceu o Rio Ave (2-0) na ronda anterior, no Estádio do Dragão, enquanto o Belenenses SAD, que está apenas um ponto acima do "play-off" de despromoção, foi derrotado nos Açores, pelo Santa Clara, também por 2-0.



Duas horas depois, às 21h00, o Sporting de Braga tenta isolar-se no terceiro lugar, que ocupa em igualdade pontual com o Benfica, quarto posicionado, na receção ao Portimonense, 13.º do campeonato.



A ronda arranca às 15h00, com o Farense, último classificado, que despediu o técnico Sérgio Vieira durante a semana, a receber o Santa Clara, enquanto às 21h30, o Famalicão estreia o treinador Silas em casa, perante o Moreirense.



Em caso de triunfo no campo do 14.º classificado da prova, em encontro agendado para as 19h00, no Estádio Nacional, em Oeiras, os campeões nacionais colam-se ao Sporting, que só entra em campo na sexta-feira, na Madeira, perante o Marítimo.A equipa treinada por Sérgio Conceição venceu o Rio Ave (2-0) na ronda anterior, no Estádio do Dragão, enquanto o Belenenses SAD, que está apenas um ponto acima do "play-off" de despromoção, foi derrotado nos Açores, pelo Santa Clara, também por 2-0.Duas horas depois, às 21h00, o Sporting de Braga tenta isolar-se no terceiro lugar, que ocupa em igualdade pontual com o Benfica, quarto posicionado, na receção ao Portimonense, 13.º do campeonato.A ronda arranca às 15h00, com o Farense, último classificado, que despediu o técnico Sérgio Vieira durante a semana, a receber o Santa Clara, enquanto às 21h30, o Famalicão estreia o treinador Silas em casa, perante o Moreirense. Programa da 17.ª jornada:



- Quinta-feira, 4 fev:



Farense - Santa Clara, 15h00



Belenenses SAD - FC Porto, 19h00



Sporting de Braga – Portimonense, 21h00



Famalicão – Moreirense, 21h30



- Sexta-feira, 5 fev:



Rio Ave – Nacional, 17h00



Benfica - Vitória de Guimarães, 19h00



Marítimo – Sporting, 19h00



Paços de Ferreira – Tondela, 21h00



Boavista - Gil Vicente, 21h00

