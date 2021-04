I Liga. FC Porto visita Moreirense à procura da aproximação ao Sporting

Depois do Sporting bater os minhotos, quartos classificados, por 1-0 em Braga, no domingo, e reforçar a liderança da I Liga, com 73 pontos, os "dragões" ficaram obrigados a vencer para manter nos quatro pontos a diferença entre primeiro e segundo classificado.Os encarnados têm a oportunidade de aumentar para cinco os pontos de vantagem na luta pelo último lugar do pódio, além de procurarem recolocar-se a 10 pontos da liderança, sem descurar qualquer deslize dos azuis e brancos.Ambas as equipas venceram a meio da semana, os portistas o Vitória de Guimarães (1-0) e os lisboetas o Portimonense (5-1), com os atuais campeões nacionais numa senda de sete vitórias consecutivas.





Lutas setoriais







O dia arranca com um embate entre o Belenenses SAD e o Gil Vicente, pelas 17h00, com ambas as equipas empatadas nos 31 pontos, três acima dos lugares de descida.À mesma hora do Benfica-Santa Clara, pelas 19h00, joga-se na Madeira o Nacional-Vitória de Guimarães, com o lanterna-vermelha do campeonato, já a nove pontos dos lugares de manutenção, a procurar a primeira vitória depois de 10 derrotas seguidas.Os vimaranenses, por seu lado, querem conquistar os três pontos para aproveitar o empate do Paços de Ferreira com o Rio Ave (1-1), de modo a aproximarem-se do quinto lugar, de que distam, para já, sete pontos.Também às 19h00, o Famalicão, 13.º com 30 pontos, recebe o tranquilo Tondela, nono com 34.A jornada encerra na terça-feira, com o dérbi algarvio entre Farense e Portimonense, uma partida marcada para as 21h45.

Resultados e jogos a realizar da 29.ª jornada:



Boavista - Marítimo, 0-1.Rio Ave – Paços de Ferreira, 1-1.Sporting de Braga - Sporting, 0-1.Belenenses SAD - Gil Vicente, 17h00Benfica - Santa Clara, 19h00Nacional - Vitória de Guimarães, 19h00Famalicão - Tondela, 19h00Moreirense - FC Porto, 21h15Farense - Portimonense, 21h45