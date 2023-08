I Liga. FC Porto visita Rio Ave a pensar na liderança

Os "dragões", que venceram o Moreirense (2-1) e o Farense (2-1) nas duas primeiras jornadas, somam seis pontos, os mesmos do Benfica que tem mais um jogo, e vão procurar o terceiro triunfo seguido no arranque do campeonato, num jogo em que não vão contar com a presença do técnico Sérgio Conceição no banco, devido a castigo.Pela frente, o FC Porto vai ter um Rio Ave que venceu na primeira ronda o Desportivo de Chaves (2-0) e que foi depois batido pelo Estoril Praia (2-0), e é 13.º classificado, com três pontos.





Luís Freire afirma ter um plano, com uma boa organização e vontade de desfrutar o duelo ao máximo. As opções não devem ser diferentes das últimas utilizadas. O Rio Ave tem um onze-base consistente, com uma frente de ataque que se vai dando a mostrar.





Os "dragões" chegam a Vila do Conde com duas vitórias, ambas com o mesmo resultado - 2-1 em Moreira de Cónegos e frente ao Farense.





Gabriel Veron, Evanilson e Romário Baró são as opções com as quais Sérgio Conceição - que não estará no banco de suplentes devido a castigo - não poderá contar. No entanto, os reforços Nico González (que já foi titular), Fran Navarro e Alan Varela estão prontos para assumir o desafio.