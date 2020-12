I Liga já vai em cinco mudanças de treinador





Antes da saída de Lito Vidigal, saíram Tiago Mendes do Vitória de Guimarães (terceira jornada), Ricardo Soares do Moreirense (sétima) e Rui Almeida do Gil Vicente (sétima).



João Henriques substituiu Tiago Mendes nos vimaranenses, César Peixoto foi o escolhido para substituir Ricardo Soares, e este assumiu quase de imediato o lugar de Rui Almeida nos gilistas.



Na nona jornada, Vasco Seabra deixou o comando técnico do Boavista, sendo substituído por Jesualdo Ferreira.



Apesar de Lito Vidigal já não estar a trabalhar com a equipa, apenas agora o Marítimo confirmou o acordo para a saída do técnico.Antes da saída de Lito Vidigal, saíram Tiago Mendes do Vitória de Guimarães (terceira jornada), Ricardo Soares do Moreirense (sétima) e Rui Almeida do Gil Vicente (sétima).João Henriques substituiu Tiago Mendes nos vimaranenses, César Peixoto foi o escolhido para substituir Ricardo Soares, e este assumiu quase de imediato o lugar de Rui Almeida nos gilistas.Na nona jornada, Vasco Seabra deixou o comando técnico do Boavista, sendo substituído por Jesualdo Ferreira. Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2020/21:



3.ª Vitória de Guimarães Tiago Mendes por João Henriques



6.ª Moreirense Ricardo Soares (a) por César Peixoto



7.ª Gil Vicente Rui Almeida por Ricardo Soares



8.ª Marítimo Lito Vidigal por Milton Mendes



9.ª Boavista Vasco Seabra por Jesualdo Ferreira



(a) – Saiu após a sétima jornada, mas com um jogo em atraso. 3.ª Vitória de Guimarães Tiago Mendes por João Henriques6.ª Moreirense Ricardo Soarespor César Peixoto7.ª Gil Vicente Rui Almeida por Ricardo Soares8.ª Marítimo Lito Vidigal por Milton Mendes9.ª Boavista Vasco Seabra por Jesualdo Ferreira