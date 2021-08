I Liga. Jogos a norte na abertura da terceira jornada

Programa da terceira jornada:

O Arouca perdeu em casa com o Estoril Praia (2-0) e fora com o Benfica (2-0), enquanto o Famalicão saiu derrotado na visita ao Paços de Ferreira (2-0) e na segunda jornada defrontou um grande em casa, o FC Porto, e também perdeu (2-1).Para os arouquenses existe a agravante no difícil começo de época de terem sido eliminados pelo Rio Ave na Taça da Liga.Um pouco depois, a partir das 21h15, o Sporting de Braga, ainda longe de uma regularidade que o possa colocar como equipa "grande", pese as ambições de se intrometer entre Sporting, FC Porto e Benfica, visita o Moreirense.A equipa de Carlos Carvalhal iniciou o campeonato com um triunfo no Funchal, diante do Marítimo, mas frente ao campeão Sporting perdeu na Supertaça – a que chegou como vencedor da Taça de Portugal - e voltou a perder com os "leões" na I Liga.À semelhança de Arouca, também o Moreirense não só ainda não venceu no campeonato, como foi eliminado na Taça da Liga, no caso pelo Penafiel, no desempate por grandes penalidades.Arouca - Famalicão, 19h00Moreirense - Sporting de Braga, 21h15Gil Vicente - Benfica, 18h00Sporting - Belenenses SAD, 20h30Tondela - Portimonense, 15h30Marítimo - FC Porto, 18h00Vitória de Guimarães - Vizela, 20h30Paços de Ferreira - Estoril Praia, 19h00

Boavista - Santa Clara, 21h15.