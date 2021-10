I Liga. Líder Benfica com jogo de risco no Estoril na 10.ª jornada

Na I Liga, liderada pelo Benfica, com apenas mais um ponto do que os rivais, a 10.ª ronda é de elevado grau de dificuldade para as "águias", que parecem atravessar um momento menos bom e encontram no sábado a equipa surpresa da competição.O Estoril Praia, proveniente da II Liga, é quarto classificado, e, depois de três jogos sem vencer, regressou no último domingo aos triunfos, em casa do Portimonense (2-0), emblema que tinha imposto na Liga a única derrota ao Benfica (1-0, na Luz).A derrota com os algarvios deu início à pior fase da equipa de Jorge Jesus, goleada pelo Bayern Munique (5-0) na "Champions", e com grandes dificuldades em Vizela (1-0), onde venceu nos descontos, além de exibições fracas na Taça ou na Taça da Liga.O jogo no Estádio António Coimbra da Mota, onde o Sporting já venceu na sexta jornada (1-0, de grande penalidade) está marcado para as 19h00, um pouco antes de os "leões" receberem o Vitória de Guimarães (21h15) e já depois do FC Porto-Boavista (17h00).





"Leões" de sobreaviso







O campeão Sporting recebe os minhotos poucos dias depois de a equipa treinada por Pepa ter empatado em casa com o Benfica (3-3, depois de ter estado a perder por 3-1), em jogo que mantém em aberto a qualificação para a "final four" da Taça da Liga.Com a equipa quase a 100%, tendo apenas Tiago Tomás de fora, Rúben Amorim quererá manter a tendência vitoriosa da sua equipa, que atravessa a melhor fase na competição (quatro vitórias consecutivas) e impôs-se nas últimas épocas ao Vitória.





"Dragões" enfrentam dérbi







Um contexto similar para o FC Porto, também a jogar em casa, com o Boavista, após uma série de vitórias seguidas no campeonato e a querer aproveitar um eventual deslize dos rivais, embora durante a semana tenha perdido um dos objetivos da época.Os "dragões" voltaram a falhar na única competição que ainda não conquistaram, ao perderem nos Açores com o Santa Clara (3-1), ficando desde já fora da Taça da Liga.Apesar do triunfo, na Liga o Santa Clara tem tido um desempenho oposto, com a equipa sem vencer há cinco jornadas e a cair para o 17.º e penúltimo lugar, de descida direta, com os mesmos pontos de Arouca (16.º) e mais um do que Belenenses SAD (18.º).





Confronto de últimos







Nesta 10.ª jornada, os dois últimos defrontam-se, com o Belenenses SAD, a única equipa sem qualquer vitória na I Liga, a receber no domingo o Santa Clara, em jogo com início marcado para as 18h00.São dois emblemas que já viram sair os treinadores com que iniciaram a época: os lisboetas deixaram de contar com Petit e entrou Filipe Cândido, enquanto nos açorianos Daniel Ramos foi para a Arábia Saudita e Nuno Campos assumiu a equipa.





Equilíbrio nos outros jogos









Programa da 10.ª jornada:

Em outros jogos, destaque para o jogo que abre a jornada, com o também aflito Arouca (15.º) a receber o Tondela (11.º), na sexta-feira, a partir das 20h15.A jornada encerra apenas no feriado de 1 de novembro, na segunda-feira, com os jogos que envolvem Sporting de Braga e Paços de Ferreira, equipas que apenas esta quinta-feira entram em campo na Taça da Liga.No campeonato, o Sporting de Braga (quinto) recebe o Portimonense (sexto), quando estão separados por dois pontos, numa jornada que fica concluída com o embate entre Moreirense (14.º) e Paços de Ferreira (nono), a partir das 21h15, de segunda-feira.Arouca – Tondela, 20h15.FC Porto – Boavista, 17h00.Estoril Praia – Benfica, 19h00.Sporting – Vitória de Guimarães, 21h15.Marítimo – Gil Vicente, 15h30.Belenenses SAD – Santa Clara, 18h00.Famalicão – Vizela, 20h30.Sporting de Braga – Portimonense, 19h00.Moreirense – Paços de Ferreira, 21h15.