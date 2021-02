I Liga. Líder Sporting fecha primeira volta com visita ao Marítimo

O jogo da 17.ª jornada acontece num contexto muito positivo para o Sporting, que é líder do campeonato, seja qual for o desfecho do jogo no Funchal, face a uma vantagem de quatro pontos para o FC Porto e nove para Sporting de Braga e Benfica.Sem vencer o título nacional há 18 épocas, o Sporting assume-se cada vez mais como o grande candidato, a par do campeão FC Porto, depois de ter praticamente arrumado o Benfica no dérbi de segunda-feira (vitória por 1-0), deixando o rival no quarto lugar.O jogo entre Marítimo e Sporting, agendado para sexta-feira, às 19h00, acontece já depois de o FC Porto entrar em campo, com o campeão nacional a visitar na quinta-feira o Belenenses SAD, equipa ligeiramente acima da zona de descida, no 14.º lugar.Ainda nesta última jornada da primeira metade do campeonato,Os tempos são duros para os encarnados, derrotados no dérbi de Alvalade e a nove pontos da frente, justificados não só pelo surto do novo coronavírus que atingiu o plantel, mas sobretudo por vários jogos muito fracos da equipa em termos exibicionais.Com o plantel praticamente todo recuperado, depois de ter chegado a ter 10 jogadores infetados ao mesmo tempo, no empate com o Nacional, à 15.ª jornada (1-1), o Benfica não deverá contar ainda com o treinador Jorge Jesus, também infetado.





Outros jogos







A jornada, que se distribui por quinta e sexta-feira, antes do início da segunda volta, já no domingo, promoverá a estreia de treinadores, a de Jorge Silas no Famalicão, após o despedimento de João Pedro Sousa, e a provável entrada de Jorge Costa no Farense, com a saída de Sérgio Vieira.Os famalicenses, no 15.º lugar, equipa sensação na última época, mas que perderam para esta várias "pérolas" do plantel, recebem o Moreirense (oitavo), e o Farense (18.º e último) abre a ronda em casa diante do Santa Clara (sétimo).Em outros jogos, destaque para o Sporting de Braga, terceiro colocado, em igualdade pontual com o Benfica, que recebe na quinta-feira o Portimonense (13.º), e para o Paços de Ferreira (quinto), a sensação da temporada, que fecha a ronda em casa frente ao Tondela (nono).Os pacenses conseguem entre os "pequenos" estar a realizar o melhor desempenho da época, com uma série de sete jogos sem perderem, somando desde a 10.ª jornada, em 20 de dezembro, dois empates e cinco vitórias consecutivas.

Programa da 17.ª jornada:



Farense – Santa Clara, 15h00.Belenenses SAD – FC Porto, 19h00.Sporting de Braga – Portimonense, 21h00.Famalicão – Moreirense, 21h30.Rio Ave – Nacional, 17h00.Benfica – Vitória de Guimarães, 19h00.Marítimo – Sporting, 19h00.Paços de Ferreira – Tondela, 21h00.Boavista – Gil Vicente, 21h00.