I Liga. Líder Sporting recebe Belenenses SAD

Cinco dias depois do regresso às vitórias, no estádio do Farense (1-0), após empates com Moreirense e Famalicão, ambos a um golo, os "leões" vão tentar prolongar um recorde de 27 jogos seguidos sem perder na mesma época para o campeonato, na segunda partida sem o treinador Rúben Amorim, a cumprir uma suspensão de 15 dias.



Em Alvalade, às 21h15, o Sporting, com 69 pontos, defrontará um Belenenses SAD motivado pelo triunfo sobre o Marítimo (2-0), precedido de uma igualdade em Braga (1-1), que o colocou no 12.º lugar, com 30 pontos, oito acima da zona de despromoção direta.



A sete jornadas do final da I Liga, os verde e brancos tentam, pelo menos, segurar a vantagem de seis pontos para o FC Porto, segundo classificado, enquanto o Benfica, terceiro, já está a distantes 12, e o Sporting de Braga - equipa que irá visitar na ronda seguinte -, quarto, a 14.



Na quinta-feira, às 21h00, os "dragões", que somaram na casa do Nacional o sexto triunfo seguido na prova (1-0), encerram a jornada diante do Vitória de Guimarães, sexto, com 38 pontos, cujo recente ciclo de cinco derrotas terminou na receção ao Santa Clara (triunfo por 1-0).



Focado no acesso direto à Liga dos Campeões, sem descurar uma eventual aproximação na luta pela revalidação do título, o FC Porto tem agora seis pontos de vantagem sobre o Benfica, que, duas horas antes, enfrenta o Portimonense, nono colocado.



Em plena melhor série de resultados nesta temporada, com três vitórias seguidas na I Liga, os algarvios recebem os encarnados, que foram surpreendidos na ronda anterior pelo Gil Vicente (derrota por 2-1), interrompendo uma série de seis triunfos consecutivos e sete jornadas sem sofrer golos.



Já o Sporting de Braga falhou a oportunidade de igualar o Benfica no terceiro lugar, ao empatar em casa do Rio Ave (0-0), antes de receber na quarta-feira, às 19h00, o Boavista, 14.º, invicto há três jogos e inserido numa acesa luta pela permanência.



Nessa luta estão Marítimo, em lugar de "play-off" de manutenção com o terceiro colocado da II Liga, e Rio Ave, que se defrontam na quarta-feira, enquanto o Gil Vicente enfrenta o rival minhoto Famalicão e o Tondela recebe o lanterna-vermelha Nacional.



O Farense, outro dos clubes em zona de despromoção, tentará prolongar a pior fase da época do Paços de Ferreira, com três desaires seguidos, na terça-feira, no arranque de uma ronda que trará, no dia seguinte, a visita do Moreirense ao terreno do Santa Clara.



Programa da 28.ª jornada:



- Terça-feira, 20 abr:



Paços de Ferreira – Farense, 20h00



- Quarta-feira, 21 abr:



Santa Clara – Moreirense, 14h30 locais (15h30, horas de Lisboa)



Marítimo - Rio Ave, 17h00



Sporting de Braga – Boavista, 19h00



Sporting - Belenenses SAD, 21h15



- Quinta-feira, 22 abr:



Tondela – Nacional, 15h00



Gil Vicente – Famalicão, 17h00



Portimonense – Benfica, 19h00



FC Porto - Vitória de Guimarães, 21h00



