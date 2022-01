I Liga. Luta pela manutenção no Estoril e Famalicão





Na outra partida, com início às 21h15, o Famalicão, situado no 16.º posto, que dá acesso ao "play-off" de permanência, recebe o Arouca, 15.º e primeira equipa acima da linha de despromoção.



No primeiro jogo, agendado para as 19h00, o Estoril Praia, sétimo classificado e equipa que tem revelado uma acentuada quebra nas últimas jornadas, com quatro derrotas consecutivas, recebe o Paços de Ferreira, conjunto que ocupa um incómodo 14.º lugar, com 19 pontos, apenas mais três do que a primeira equipa em zona de descida.Na outra partida, com início às 21h15, o Famalicão, situado no 16.º posto, que dá acesso ao "play-off" de permanência, recebe o Arouca, 15.º e primeira equipa acima da linha de despromoção. Programa e resultados da 20.ª jornada da I Liga de futebol:



Portimonense – Tondela, 1-2



Vizela – Vitória Guimarães, 3-2



Sporting de Braga– Moreirense, 2-0



FC Porto – Marítimo, 2-1



- Segunda-feira (hoje), 31 jan:



Estoril Praia – Paços de Ferreira, 19h00



Famalicão – Arouca, 21h15



- Terça-feira, 1 fev:



Santa Clara – Boavista, 19h15 locais (20h15, horas de Lisboa)



- Quarta-feira, 2 fev:



Benfica – Gil Vicente, 19h00



Belenenses SAD – Sporting, 20h15

