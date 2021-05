I Liga. Luta por vaga europeia e fuga à despromoção no fecho da prova

A única exceção é precisamente o reduto dos vitorianos, que não poderão ter apoio nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques na receção ao Benfica, tendo em conta o castigo de três jogos à porta fechada que lhes foi imposto na sequência dos insultos racistas a Moussa Marega, do FC Porto.Embora vimaranenses e açorianos estejam em melhor posição para o conseguir, o Famalicão, oitavo, com 40 pontos, ainda alimenta esperanças de alcançar o sexto lugar, tendo, para isso, de vencer o Moreirense e ficar à espreita de deslizes daqueles dois adversários, sobre os quais tem vantagem no confronto direto.





Consagração leonina





A 34.ª jornada ficará marcada pela consagração do Sporting como campeão nacional, poucos dias depois de ter averbado a primeira derrota no campeonato, diante do rival Benfica.Ainda no topo da classificação, o FC Porto vai receber o Belenenses SAD, enquanto o Sporting de Braga, quarto, visita o Portimonense, e o Paços de Ferreira, quinto, joga em Tondela.









Os nove jogos da 34.ª e última jornada da I Liga, que se realizam na quarta-feira, estão provisoriamente agendados para as 16h00 (hora em Lisboa), embora ainda sujeitos a alterações nos horários por parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).Moreirense - FamalicãoTondela - Paços de FerreiraFC Porto - Belenenses SADVitória de Guimarães - BenficaGil Vicente - BoavistaPortimonense - Sporting de BragaSporting - MarítimoSanta Clara - FarenseNacional - Rio Ave