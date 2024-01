I Liga. Moreirense e Casa Pia procuram a vitória

As duas equipas defrontam-se a partir das 20h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas com arbitragem de Ricardo Baixinho, em busca de voltar às vitórias, sendo que o conjunto de Moreira de Cónegos empatou na última ronda em Vizela (0-0) e já soma 10 rondas sem perder.O Casa Pia, por seu lado, venceu o Portimonense (1-0), perdeu com o FC Porto (3-1), bateu o Desportivo de Chaves (3-1) e saiu derrotado ante o Sporting de Braga (3-1), em quatro jornadas de altos e baixos.Um triunfo em Moreira de Cónegos permitiria aos "gansos" entrar na primeira metade da tabela, chegando aos 19 pontos, pecúlio do Famalicão, oitavo classificado.





Na antevisão, o técnico do Casa Pia elogiou o adversário, mas admitiu estar pronto: "A nossa preparação vai sempre ao encontro de conseguirmos um bom resultado em todos os jogos. É feita em função do desempenho adversário. O Moreirense é uma equipa confiante pelos resultados que tem obtido. A nossa equipa está também à procura disso".





Do outro lado, o Moreirense - terceira melhor defesa, à frente de Sporting e SC Braga - é um dos pontos fortes da equipa e proporciona uma experiência bem mais agradável aos "cónegos", no voo com os grandes.





A Europa é um sonho que começa a ganhar contornos de realidade, Rui Borges, técnico dos nortenhos, aproveitou talentos como Gonçalo Franco e Alanzinho, deu uma nova vida a Maracás e a Marcelo e gozou da veia goleadora de André Luís, o matador de Porto Alegre, que pode estar de saída.





Em Moreira de Cónegos, local do duelo que se avizinha, a turma local perdeu os dois primeiros jogos - contra FC Porto e SC Braga -, mas está invencível desde aí.





"O Moreirense vai ser a equipa que tem sido, competente ao nível que tem sido. Queremos ser competentes e equilibrados. Jogamos em casa, queremos ter bola, ser dominantes. Quando não o formos, que seja por mérito do adversário", admitiu Rui Borges, na antevisão da partida.