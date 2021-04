I Liga. Paços de Ferreira tenta reforçar lugar europeu

A formação liderada por Pepa vem de três jogos sem vencer fora da Capital do Móvel e, a partir das 20h00, vai ter pela frente um Famalicão que tem precisamente o registo contrário, ou seja não perdeu nenhuma das últimas três partidas em casa, tendo empatando 2-2 com o Sporting de Braga, na estreia do treinador Ivo Vieira.Os famalicenses, que golearam por 4-0 o Marítimo na ronda anterior, estão em 14.º lugar, com 23 pontos, apenas dois acima da zona de despromoção, na qual continuaA 25.ª jornada da I Liga arrancou na sexta-feira, com a goleada do Portimonense sobre o Nacional (5-1), e prosseguiu no sábado, com os triunfos do Gil Vicente no terreno do Rio Ave (2-0) e do FC Porto na receção ao Santa Clara (2-1).

Resultados e programa da 25.ª jornada:



Nacional – Portimonense, 1-5Rio Ave - Gil Vicente, 0-2FC Porto - Santa Clara, 2-1Belenenses SAD – Boavista, 15h00Vitória de Guimarães – Tondela, 17h30Famalicão - Paços de Ferreira, 20h00Farense - Sporting de Braga, 18h45Benfica – Marítimo, 19h00Moreirense – Sporting, 21h00