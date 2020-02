I Liga. Portimonense e Vitória de Setúbal procuram regressar às vitórias

A formação algarvia, que está a quatro pontos da primeira equipa em zona de manutenção, o Paços de Ferreira, não vence há 10 jogos e sofreu quatro derrotas nos últimos cinco.De regresso ao futebol português, o técnico Paulo Sérgio ainda procura o primeiro triunfo no comando do Portimonense, depois de um empate caseiro 1-1, com o Moreirense, e de um desaire fora, com o FC Porto (1-0).Em crise de resultados está também o Vitória de Setúbal, com três derrotas e um empate nas últimas quatro rondas. Mesmo assim, os sadinos seguem num tranquilo 12.º posto, 11 pontos acima da zona de despromoção.

Na primeira volta, no Estádio do Bonfim, os dois emblemas, que se defrontam esta sexta-feira a partir das 20h30, empataram a zero.





Na formação alvinegra não se conhecem lesionados nem castigados.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos algarvios, Paulo Sérgio, mostrou-se consciente de que a sua equipa está obrigada a ganhar par sair dos lugares de descida de divisão.







Do lado dos sadinos há duas baixas por castigo: Artur Jorge e Hildeberto.





No lançamento do desafio o técnico dos setubalenses, Julio Velázquez reconheceu que uma hipotética vitória deixará a equipa em boa posição para garntir a permanência na I Liga.







O árbitro da partida será Manuel Mota, auxiliado por Jorge fernandes e Luciano Maia. O quarto árbitro é André Castro e o VAR Luís Ferreira.



Nesta ronda, o líder Benfica recebe na segunda-feira o Moreirense. No mesmo dia, o FC Porto, segundo classificado, a um ponto dos encarnados, desloca-se aos Açores para defrontar o Santa Clara.Portimonense -- Vitória de Setúbal, 20h30Rio Ave - Belenenses SAD, 18h00Boavista - Gil Vicente, 20h30Desportivo das Aves - Paços de Ferreira, 15h00Marítimo - Sporting de Braga, 17h30Vitória de Guimarães - Tondela, 20h00Santa Clara -- FC Porto, 18h30 locais (19h30, horas de Lisboa)Benfica - Moreirense, 20h45

Famalicão - Sporting, 20h00