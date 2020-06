I Liga. Portimonense recebe Marítimo em duelo de "aflitos"

O Portimonense, em zona de despromoção, está a sete pontos de Paço de Ferreira e Marítimo, as duas primeiras acima da "linha de água", e necessita de uma vitória para continuar a sonhar com a permanência no escalão máximo do futebol português, enquanto o Marítimo quer fugir aos últimos lugares da competição.



A equipa do Algarve, que está em 17.º lugar na I Liga, com 21 pontos, ainda não perdeu desde a retoma do campeonato, somando um vitória e dois empates nos três jogos disputados, enquanto o Marítimo, 15.º com 28 pontos, vem de uma vitória frente ao Gil Vicente (2-1).



A partida está agendada para as 21h00, em Portimão, e será arbitrada por Manuel Mota.



Na abertura da jornada, o Gil Vicente derrotou o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, por 3-0.



A luta pelo título prossegue na terça-feira, com Benfica e FC Porto igualados no comando, com 64 pontos, a receberem Santa Clara e Boavista, respetivamente.



Programa e resultados da 28.ª jornada:



-Domingo, 21 jun:



Gil Vicente – Desportivo das Aves, 3-0



- Segunda-feira, 22 jun:



Portimonense – Marítimo, 21:00



- Terça-feira, 23 jun:



Vitória de Setúbal – Rio Ave, 19h00



Benfica – Santa Clara, 19h15



FC Porto – Boavista, 21h15



- Quarta-feira, 24 jun:



Tondela – Paços de Ferreira, 19h00



Moreirense – Famalicão, 21h15



- Quinta-feira, 25 jun:



Sporting de Braga – Vitória de Guimarães, 21h00



- Sexta-feira, 26 jun:



Belenenses SAD – Sporting, 19h15 (Cidade do Futebol)