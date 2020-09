I Liga: Prova arranca com nova luta a dois entre FC Porto e Benfica

Neste arranque de campeonato, os ‘dragões’, que logo na primeira jornada recebem o Sporting de Braga, de Carlos Carvalhal, mantiveram o técnico Sérgio Conceição, como já era esperado, e, para já, seguraram as suas principais figuras, tendo sobretudo reforçado o setor ofensivo.Jogadores como Pepe, Alex Telles, Danilo, Corona e Marega continuam no emblema campeão nacional, que teve como reforço mais sonante o avançado iraniano Medhi Taremi (ex-Rio Ave), um dos melhores marcadores da edição 2019/20, com 18 golos.Por seu lado, o Benfica aparece bem diferente, com Jesus a viver a sua segunda era na Luz e com mais de meia dúzia de reforços, numa lista que deverá aumentar até ao encerramento do mercado de transferências.Ao todo, os ‘encarnados’ já gastaram mais de 70 milhões de euros no fortalecimento do plantel, incluindo 24 no avançado Darwin Núñez (ex-Alméria), que se tornou na contratação mais cara de sempre de um clube português. O belga Vertonghen e o brasileiro Everton Cebolinha são os outros nomes sonantes.FC Porto e Benfica partem mais uma vez como favoritos na luta pelo título nacional, enquanto Sporting e Sporting de Braga aparecem como ‘outsiders’, embora historicamente os ‘leões’ sejam sempre apontados com candidatos.Tal como nas últimas épocas, o Sporting aparece no arranque do campeonato como uma verdadeira incógnita, apesar de os dirigentes ‘leoninos’ terem apostado forte na contratação do técnico Rúben Amorim, já no decorrer da última época, enquanto o Sporting de Braga ‘chamou’ Carlos Carvalhal para fazer história no Minho e levar os ‘arsenalistas’ pela primeira vez ao título.Numa temporada em que perderam o argentino Acuña (rumou ao Sevilha) e prometem apostar forte em jogadores da formação, os ‘leões’ mesmo assim foram buscar Nuno Santos ao Rio Ave, o guarda-redes Adán ao Atlético de Madrid, o internacional português Antunes e fizeram regressar Palhinha, que estava no Sporting de Braga.Por seu lado, os minhotos mantiveram as suas principais figuras e surpreenderam ao contratar Nico Gaitan e também Iuri Medeiros.Na luta pelos lugares europeus, Vitória de Guimarães (Tiago Mendes) e Rio Ave (Mário Silva) prometem, como tem sido habitual, entrar na corrida, assim como o Famalicão (João Pedro Sousa), a equipa surpresa da última época, embora tenha sofrido uma ‘limpeza’ no plantel, vítima do seu próprio sucesso, e o Boavista (Vasco Seabra), que fez várias contratações sonantes na pré-temporada.Os antigos campeões nacionais querem regressar ao topo do futebol nacional e vão iniciar a temporada com um campeão mundial no centro da defesa, o francês Adil Rami, e com médio espanhol Javi Garcia, de regresso a Portugal depois de ter passado com sucesso pelo Benfica entre 2009 e 2012.Outra contratação bem surpreendente foi a de Ricardo Quaresma pelo Vitória de Guimarães, com o extremo e campeão europeu em 2016 a assumir o desejo de terminar a carreira no emblema minhoto.Na Madeira, o Marítimo foi buscar Lito Vidigal para tentar recuperar o estatuto que tinha nos anos 1990 e no início do século, altura em que o clube era candidato às provas europeias, enquanto o Nacional regressou à companhia dos ‘grandes’, depois de apenas um ano na II Liga.Bem mais tempo nas divisões inferiores esteve o Farense, um histórico algarvio, que vai voltar a disputar a I Liga após 18 anos de ausência, enquanto outro emblema da região, o Portimonense, também estará em prova, depois de ter beneficiado da exclusão do Vitória de Setúbal.Os dois emblemas apontam à permanência no principal escalão em Portugal, assim como Belenenses SAD, Tondela, Gil Vicente, Moreirense, Santa Clara e Paços de Ferreira.

Para já, todos os jogos da I Liga serão disputados sem a presença de público nas bancadas, devido à pandemia da covid-19.





Uma ‘dança de cadeiras’ ao ritmo de Jesus e com cinco estreantes



A I Liga de futebol 2020/21 arranca sob o signo do regresso de Jorge Jesus ao Benfica, a continuidade das apostas de FC Porto e Sporting em Sérgio Conceição e Rúben Amorim, respetivamente, e a ascensão de cinco estreantes.



Com apenas um treinador estrangeiro entre 17 portugueses – o Tondela volta a ser exceção, virando-se agora para o espanhol Pako Ayestarán, depois do compatriota Natxo González -, a nova época conta, à semelhança dos últimos anos, com um pleno de técnicos lusos entre os três ‘grandes’ e somente uma novidade, embora com um certo ‘déjà vu’: Jorge Jesus retorna ao comando do Benfica, clube que orientou entre 2009 e 2015.



De regresso a Portugal na sequência de uma experiência de sucesso no Flamengo, onde sobressaíram as conquistas do Brasileirão e da Taça Libertadores, Jorge Jesus tem a missão de recuperar para a Luz o título nacional perdido na última época para o FC Porto. Aos 66 anos, o técnico dos ‘encarnados’ é o mais veterano da competição e o mais titulado, com três campeonatos no currículo (2009/10, 2013/14 e 2014/15).



No FC Porto, Sérgio Conceição inicia a quarta temporada ao comando dos ‘dragões’, numa experiência já coroada com dois títulos nacionais, além da Taça de Portugal. O técnico portista, de 45 anos, foi treinado por Jorge Jesus no Felgueiras, na já distante época de 1995/96, e tem agora a ambição de defender o título com êxito, após ter falhado a defesa do seu primeiro campeonato de ‘azul e branco’, em 2018/19.



A longa sombra de Jorge Jesus estende-se ainda a Rúben Amorim, outro antigo jogador orientado pelo experiente técnico e que carrega sobre os ombros o alto preço pago pela sua contratação e a responsabilidade de quebrar o maior jejum de sempre de títulos para o Sporting. A última vitória ‘leonina’ no campeonato remonta a 2002, com o romeno Lázsló Bölöni, e na temporada transata já foi igualado o hiato de 18 anos igualmente registado entre 1982 e 2000.



Outra aposta forte para a nova época é a do Sporting de Braga, que recrutou Carlos Carvalhal na sequência de uma excelente passagem pelo Rio Ave. Nascido e criado em Braga, o técnico de 54 anos tem a oportunidade de deixar uma verdadeira marca nos ‘arsenalistas’ – apenas visível numa curta passagem pelo banco de suplentes em 2006/07 -, tentando elevar a ambição do clube para outro patamar.



A renovação é mesmo um dos traços mais vincados desta edição da I Liga, já que metade (nove) dos 18 clubes entram com um novo treinador nos quadros: Benfica, Sporting de Braga, Rio Ave, Vitória de Guimarães, Santa Clara, Gil Vicente, Marítimo, Boavista e Tondela.



Nesta ‘dança de cadeiras’ sobressaem os cinco estreantes no escalão maior do futebol português. Pako Ayestarán, de 57 anos, antigo adjunto de Quique Flores no Benfica, é o mais velho dos estreantes, ao assumir o Tondela, enquanto Luís Freire, 34 anos, é o mais jovem treinador da prova, restando ainda Rui Almeida, no Gil Vicente, Mário Silva, ao comando do Rio Ave, e Tiago Mendes, que, aos 39 anos, tem a primeira experiência como treinador principal no escalão sénior.



Em sentido inverso, FC Porto, Sporting, Famalicão, Moreirense, Paços de Ferreira, Belenenses SAD, Portimonense, Nacional e Farense mantiveram as respetivas equipas técnicas.



Contudo, a maior novidade da temporada 2020/21 estende-se a todos os clubes, literalmente, como um vírus e é um desafio inédito para os treinadores que agora iniciam uma época nestas condições.



A pandemia de covid-19 teve já um impacto significativo no calendário, atrasando sensivelmente um mês o arranque da competição, e poderá ainda ditar mais suspensões ou interrupções, em caso de degradação da situação epidemiológica em Portugal.







- Lista dos treinadores da I Liga 2020/21:



Clube Treinador



------------------------------------------------------------



FC Porto Sérgio Conceição



Benfica Jorge Jesus (ex-Flamengo, Bra)



Sporting de Braga Carlos Carvalhal (ex-Rio Ave)



Sporting Rúben Amorim



Rio Ave Mário Silva (ex-Almería, Esp)



Famalicão João Pedro Sousa



Vitória de Guimarães Tiago Mendes (ex-seleção portuguesa de sub-15)



Moreirense Ricardo Soares



Santa Clara Daniel Ramos (ex-Boavista)



Gil Vicente Rui Almeida (ex-Caen, Fra)



Marítimo Lito Vidigal (ex-Vitória de Setúbal)



Boavista Vasco Seabra (ex-Mafra)



Paços de Ferreira Pepa



Tondela Pako Ayestarán (ex-Pachuca, Mex)



Belenenses SAD Petit



Portimonense Paulo Sérgio



Nacional Luís Freire



Farense Sérgio Vieira