I Liga: Ronda inaugural arranca em Famalicão e tem `apogeu` no Dragão

Os ‘encarnados', vice-campeões na última temporada, arrancam para o novo exercício com vários novos jogadores no plantel, que volta a ser orientado por Jorge Jesus, técnico que conquistou três títulos de campeão nacional na primeira passagem pela Luz, entre 2009 e 2015.



Na ‘ressaca' da eliminação na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, aos ‘pés' do PAOK, as ‘águias' vão iniciar o campeonato no terreno da ‘equipa-sensação' da época transata, o Famalicão, formação que conseguiu um surpreendente sexto lugar em 2019/20, inclusive sem perder qualquer jogo com os três ‘grandes' em casa, vencendo FC Porto e Sporting, e empatando com o Benfica.



Pouco depois, a escassos 30 quilómetros de Vila Nova de Famalicão, o Vitória de Guimarães recebe o Belenenses SAD, num embate que vai marcar a estreia oficial de Tiago Mendes à frente dos vitorianos, depois de ter substituído Ivo Vieira, que levou o vimaranenses ao sétimo posto do último campeonato.



Contudo, a primeira jornada tem reservado um jogo ‘cabeça de cartaz' para sábado, a partir das 21:00, num embate que vai colocar frente-a-frente o FC Porto, campeão em título, e o Sporting de Braga, terceiro classificado em 2019/20 e que bateu os ‘dragões' por três vezes na época passada, duas para o campeonato e também na final da Taça da Liga.



A formação comandada por Sérgio Conceição inicia a defesa do título em casa, perante um oponente que se apresenta com um novo treinador, Carlos Carvalhal, mas sem Gaitán, lesionado, e com Paulinho ainda em dúvida.



Também no sábado, além da receção do recém-promovido Nacional ao ‘renovado' Boavista, será a vez de outro ‘grande', o Sporting, entrar em campo perante o Gil Vicente, embora ainda existam reservas sobre esta partida, devido aos casos de covid-19 no seio das duas formações.



Em vésperas de disputarem a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, os ‘leões' vão ter pela frente um conjunto gilista que na época passada surpreendeu o FC Porto na ronda inaugural do campeonato.



No domingo, o duelo insular entre Santa Clara e Marítimo antecede a estreia do Farense neste regresso ao primeiro escalão 18 anos depois, com uma deslocação a Moreira de Cónegos, e a receção do Tondela ao ‘europeu' Rio Ave.



Portimonense e Paços de Ferreira encerram a primeira jornada da edição 2020/21 da I Liga, na segunda-feira, a partir das 19:45.



Programa da primeira jornada:



- Sexta-feira, 18 set:



Famalicão - Benfica, 19:00



Vitória de Guimarães - Belenenses SAD, 21:15



- Sábado, 19 set:



Nacional - Boavista, 16:00



Sporting - Gil Vicente, 18:30



FC Porto - Sporting de Braga, 21:00



- Domingo, 20 set:



Santa Clara - Marítimo, 15:00 locais (16:00 em Lisboa)



Moreirense - Farense, 18:30



Tondela - Rio Ave, 21:00



- Segunda-feira, 21 set:



Portimonense - Paços de Ferreira, 19:45