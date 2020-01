I Liga. Sp. Braga e Sporting protagonistas do jogo da jornada

Os encarnados seguem no topo da classificação, com 51 pontos, embalados por 15 vitórias seguidas na competição e com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, FC Porto, sendo que as duas equipas se defrontam na próxima ronda, no Estádio do Dragão.A formação comandada por Bruno Lage abre a jornada 19 com a receção ao Belenenses SAD, na sexta-feira, a partir das 19h00, depois de ter um triunfo em Paços de Ferreira (2-0), enquanto o conjunto agora orientado por Petit ganhou algum fôlego com a vitória diante do Portimonense (2-1).Em caso de vitória no Estádio da Luz, o Benfica coloca-se, provisoriamente, a 10 pontos do FC Porto, que tem 44 e que no sábado visita o Vitória de Setúbal, equipa que apenas perdeu um dos nove jogos disputados em casa, perante o Sporting.





Na terça-feira, os "dragões" regressaram aos triunfos na I Liga, na receção ao Gil Vicente (2-1), acalmando o clima tenso que pairava sobre o Dragão, na sequência das duas derrotas com o Sporting de Braga, para o campeonato (2-1) e na final da Taça da Liga (1-0).







Jogo grande na "Pedreira"







Contudo, o jogo grande da ronda está marcado para domingo, no Estádio Municipal Braga, com a receção do Sporting de Braga ao Sporting. Os "leões", com 32 pontos, recuperaram o terceiro lugar na ronda anterior, tirando partido da derrota do Famalicão, mas deslocam-se a um terreno onde perderam para o campeonato nas duas últimas épocas, ambas por 1-0.O Sporting, já "órfão" do seu principal jogador, Bruno Fernandes, que se transferiu para o Manchester United, vem de um triunfo sobre o Marítimo (1-0) e terá pela frente um adversário que lhe segue no encalço, com menos dois pontos, depois de ter batido o Moreirense (2-1) na quarta-feira.Além de motivados pela conquista da Taça da Liga, os bracarenses continuam 100 por cento (%) vitoriosos sob o comando de Rúben Amorim (seis triunfos no mesmo número de partidas oficiais).





Outros focos de interesse







Antes, na sexta-feira, Famalicão e Rio Ave "digladiam-se", em Vila do Conde, por um lugar entre o "top-5" nacional, sendo que os famalicenses levam vantagem, ocupando o quarto posto, com 31 pontos, mais três do que os vila-condenses, que ocupam a sexta posição.A ronda 19 fecha no domingo, com o clássico entre Boavista e Vitória de Guimarães, dois conjuntos com estados de espírito diferentes. Se os "axadrezados" alcançaram a primeira vitória com Daniel Ramos ao "leme", frente ao Desportivo das Aves (1-0), os vimaranenses deixaram-se atrasar na luta pelos lugares europeus, ao serem derrotados em casa pelo Rio Ave (2-1).No sábado, o aflito Portimonense (penúltimo), sem vencer há seis partidas, recebe o Tondela, que tem perdido gás nas últimas rondas e também já não vence há cinco jogos, enquanto o Paços de Ferreira joga do reduto do Santa Clara.

O Marítimo e o lanterna-vermelha Desportivo das Aves jogam entre si no domingo, à mesma hora em que o Gil Vicente recebe o Moreirense.





Programa da 19.ª jornada:



Benfica -- Belenenses SAD, 19h00.Rio Ave -- Famalicão, 21h15.Portimonense -- Tondela, 15h30.Vitória de Setúbal -- FC Porto, 18h00.Santa Clara -- Paços de Ferreira, 20h30.Marítimo -- Desportivo das Aves, 15h00.Gil Vicente -- Moreirense, 15h00.Sporting de Braga -- Sporting, 17h30.

Boavista -- Vitória de Guimarães, 20h00.