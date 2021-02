I Liga. Sporting abre segunda volta em Barcelos

Os "leões", líderes isolados do campeonato, com 45 pontos, procuram manter o registo sem derrotas na competição e somar o quarto triunfo consecutivo, diante do Gil Vicente, 12.º colocado, com 16 pontos, que voltou na sexta-feira aos triunfos, no terreno do Boavista (2-1), depois de seis jogos sem vencer.O embate do "campeão de inverno" vai ser o último jogo da ronda, na terça-feira, a partir das 21h00, num terreno tradicionalmente difícil para os "leões", que conquistaram na época passada a nona vitória para o campeonato em Barcelos, onde empataram cinco vezes e os anfitriões levaram a melhor noutras cinco ocasiões.Na primeira volta, o Sporting venceu o Gil Vicente, por 3-1, com 0-1 aos 82 minutos, num encontro disputado mais de uma semana depois do previsto devido aos casos de infeção pelo novo coronavírus nos dois emblemas, que, no caso dos minhotos, levou ao isolamento do plantel, por parte das autoridades de saúde.





FC Porto pressionado







Antes, no domingo, o campeão FC Porto, segundo classificado com 39 pontos, menos seis pontos do que o Sporting, disputa o primeiro de dois jogos seguidos no terreno do Sporting de Braga, terceiro com 36, estando o segundo "round" marcado para quarta-feira, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.Os "dragões" tentam manter a pressão sobre os "leões" e aumentar a distância para os bracarenses, depois do empate 0-0 na visita ao Belenenses SAD e de 11 jogos sem perder, frente a um adversário que venceu os três últimos encontros para o campeonato.O FC Porto, que derrotou a formação comandada por Carlos Carvalhal em casa no arranque do campeonato, por 3-1, tem um registo favorável em Braga, onde venceu 36 dos 64 jogos disputados, num embate que já terminou empatado em 14 ocasiões e os anfitriões venceram outras tantas, a última das quais na época passada, por 2-1, quando os azuis e brancos já tinham assegurado a reconquista do título nacional.A equipa orientada por Sérgio Conceição tenta manter a diferença sobre o Sporting de Braga, mas também em relação ao Benfica, quarto colocado, com 34, que recebe, na segunda-feira, o aflito Famalicão, 16.º, com 14, que goleou fora por 5-1, na primeira jornada.





Benfica e os outros







Os encarnados não vencem há quatro jogos para o campeonato, tendo somado três empates e uma derrota, enquanto os minhotos somam três derrotas seguidas na competição, a última das quais na estreia de Silas, na receção ao Moreirense, por 2-0.À espreita de mais um deslize das "águias", depois do empate caseiro 0-0 frente ao Vitória de Guimarães, está o Paços de Ferreira, quinto com os mesmos 34 do Benfica, que, na terça-feira, recebe o Portimonense, 15.º, com 15.Os pacenses, sob o comando de Pepa, contam por vitórias os últimos seis encontros para o campeonato, somando oito jogos sem perder, e distanciaram-se, provisoriamente, do Vitória de Guimarães, que joga no terreno do Belenenses SAD, na terça-feira.Os vimaranenses ocupam o sexto posto, com 30 pontos, e menos um jogo, e protagonizam uma série de cinco encontros sem derrotas.Tal como o Famalicão, também Farense e Rio Ave continuam à procura dos primeiros triunfos com os novos treinadores, Jorge Costa e Miguel Cardoso, respetivamente, nas receções a Moreirense e Tondela.



Programa da 18.ª jornada:

Sporting de Braga - FC Porto, 20h45Farense – Moreirense, 17h00Benfica – Famalicão, 19h00Marítimo - Santa Clara, 19h00Belenenses SAD - Vitória de Guimarães, 21h00

- Terça-feira, 9 fev.







Paços de Ferreira – Portimonense, 15h00Rio Ave – Tondela, 17h00Boavista – Nacional, 19h00Gil Vicente – Sporting, 21h00