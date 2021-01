I Liga. Sporting, Benfica e FC Porto entram em ação

A equipa da casa, que foi a surpresa da última edição da I Liga, está no 14.º lugar, com 11 pontos, e tem apenas um triunfo nos seis jogos realizados no seu campo. Ao todo, o Famalicão leva cinco encontros seguidos sem vencer na prova, incluindo três desaires.Apesar do adiamento do Nacional-Sporting, a ronda 13 arrancou mesmo na quinta-feira, mas com a vitória do Sporting de Braga frente ao Marítimo (2-1), que permitiu aos minhotos ficarem, provisoriamente, a um ponto de FC Porto e Benfica.





Programa da 13.ª jornada:

Sporting de Braga – Marítimo, 2-1Nacional – Sporting, 18h00Rio Ave – Portimonense, 19h00Benfica – Tondela, 19h00Famalicão – FC Porto, 21h00Moreirense – Vitória de Guimarães, 17h00Boavista – Santa Clara, 20h30Farense – Gil Vicente, 15h00Belenenses SAD – Paços de Ferreira, 20h00