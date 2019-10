I Liga. Sporting de Braga e Santa Clara encerram oitava jornada

Os minhotos também tentarão melhorar a incaracterística 12.ª posição que ocupam, consequência de terem vencido apenas dois dos sete encontros disputados, mas o Santa Clara, nono colocado, já demonstrou capacidade para jogar fora de casa, tendo perdido apenas uma vez, no estádio do FC Porto.





Salvo lesões de longa duração os "arsenalistas" avançam para o desafio na máxima força.





Pragmático na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos minhotos, Ricardo Sá Pinto, disse que o adversário é uma equipa difícil e o foco está em conquistar os três pontos da vitória.





A equipa insularapresenta-se a 100 por cento.







Do lado dos açorianos e no lançamento do desafio o técnico, João Henriques, confessou que quer fazer algo que nunca a sua equipoa conseguiu: vencer na Pedreira.







A lei do mais forte







Os "dragões" voltaram a ditar lei no Estádio do Dragão, no domingo, ao imporem-se por 3-0 ao Famalicão, o que custou aos visitantes não apenas a primeira derrota no campeonato (deixando o Boavista como a única equipa invicta), mas também a liderança da competição.O FC Porto juntou-se ao rival Benfica no topo da classificação, ambos com mais dois pontos do que o Famalicão, terceiro posicionado, depois de o campeão nacional ter cumprido "serviços mínimos" na vitória por 1-0 em Tondela, que ocupa o sétimo lugar, mas tem mais um jogo realizado.





O Sporting ganhou um importante balão de oxigénio ao impor-se por 3-1 na receção Vitória de Guimarães, isolando-se no quarto lugar da I Liga, ainda que a distantes sete pontos dos rivais na luta pelo título.