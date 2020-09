I Liga: Sporting de Braga `fareja` terceiro lugar que abre portas da `Champions`

Para esta época, que começam no sábado, diante do campeão nacional FC Porto, no Estádio do Dragão, os minhotos não estabeleceram uma meta concreta, mas o objetivo mínimo é ficar nos quatro primeiros lugares, zona da tabela classificativa na qual mais vezes têm terminado nos últimos 15 anos.



Os bracarenses reforçam a cada ano o estatuto de equipa mais forte e consistente a seguir aos três ‘grandes' e, sem que seja assumido, parecem apontar ao Sporting como concorrente direto, isto numa época em que o terceiro lugar dará acesso à fase preliminar da Liga dos Campeões.



António Salvador quer evitar a instabilidade no comando técnico da época passada, na qual a equipa teve cinco treinadores: a Abel Ferreira, que saiu pouco depois do início da pré-época, sucederam-lhe Ricardo Sá Pinto, Rúben Amorim e Custódio Castro, mas foi o interino Artur Jorge, ex-jogador do clube, chamado então dos juniores e agora nos sub-23, a garantir o terceiro posto.



Para isso, o presidente do Sporting de Braga apostou, para as próximas duas épocas, em Carlos Carvalhal, que levou o Rio Ave ao quinto lugar na última temporada.



Outro antigo jogador dos minhotos, Carvalhal já tinha passado pelo clube como técnico, em 2006/07, sem sucesso.



"O meu ADN é o Braga", frisou o treinador na sua apresentação, assegurando ainda que, se os jogadores acreditarem na sua proposta de jogo, "o céu é o limite".



O internacional argentino Nicolas Gaitán, que esteve seis anos no Benfica, saindo depois para o Atlético de Madrid, é o reforço mais sonante dos ‘arsenalistas'.



Com 32 anos, o extremo passou depois por campeonatos menos competitivos como o chinês e o norte-americano e, na segunda metade da época anterior, jogou [pouco] nos franceses do Lille.



André Castro, Al Musrati, Iuri Medeiros e Guilherme Schettine são outros dos reforços do Braga, que viu sair Trincão para o FC Barcelona, Palhinha [regressou ao Sporting], Wilson Eduardo [rumou ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos] ou o campeão europeu Eduardo, que terminou a carreira e passou a treinador de guarda-redes.



‘Alvos' apetecidos por outros clubes, Ricardo Horta e Paulinho mantiveram-se, assim como todo o setor defensivo, mas o ‘mercado' só fecha em 06 de outubro.



Pelos jogos de preparação, Carlos Carvalhal vai pôr a equipa a jogar num 3x4x3, sistema que melhores ‘frutos' deu na época passada, em especial com Rúben Amorim [agora no Sporting], que o implementou e com o qual, por exemplo, a equipa venceu a Taça da Liga, em janeiro.



Chegar à finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga - e depois vencê-las - são ambições renovadas todos os anos pelos responsáveis bracarenses, assim como chegar o mais longe possível na Liga Europa, em cuja fase de grupos tem entrada direta e que começa a disputar em 22 de outubro.