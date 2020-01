I Liga. Sporting de Braga procura aproximar-se do quarto lugar

Os bracarenses, sextos classificados com 27 pontos, venceram todos os cinco jogos sob o comando de Rúben Amorim, incluindo um ao Sporting (2-1) e dois ao FC Porto (2-1 e 1-0), somando três vitórias consecutivas no campeonato.

Em caso de vitória, o Sporting de Braga sobe ao quinto lugar, ultrapassando o Rio Ave, que soma 28 pontos, e fica a um ponto do Famalicão e a dois do Sporting, que vai receber na próxima jornada.





Os "arsenalistas" do Minho apresentam-se na máxima força sem impedimentos de última hora.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador do bracarenses, Rúben Amorim, disse estar à espera de um adversário compacto na defesa e com "linhas muito juntas".













Do lado dos cónegos há duas baixas por castigo: Fábio Pacheco e Nenê.





No lançamento do desafio o técnico da equipa "axadrezada", Ricardo Soares, não se deixou intimidar, elogiou a qualidade do Sp. Braga, mas destacou os atributos da sua equipa.













O Moreirense não vence há três jornadas e ocupa a 14.ª posição, com 18 pontos, podendo ultrapassar Tondela, Marítimo e Santa Clara e subir ao 11.º lugar, caso vença os rivais minhotos no embate marcado para as 20h15, em Moreira de Cónegos.



FC Porto - Gil Vicente, 2-1