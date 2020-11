I Liga. Sporting defende liderança em Guimarães

No Estádio do Dragão, os campeões nacionais recebem o aflito Portimonense, enquanto os encarnados fecham a ronda com jogo "grande" na Luz, no duelo com o Sporting de Braga.A sétima ronda poderá ser afetada pela pandemia da covid-19, com o Moreirense, que tem vários casos positivos do novo coronavírus no clube, entre jogadores, técnicos e funcionários, a poder não ter condições para receber o Paços de Ferreira, num encontro que está agendado para sábado.





Equipa de Alvalade com "exame" difícil







Pela primeira vez desde setembro de 2016, o Sporting vai iniciar uma jornada isolado na frente do campeonato, mas para manter esse "estatuto" terá no sábado no Minho um teste que promete ser bem complicado, perante um Vitória de Guimarães em subida, sobretudo depois da entrada de João Henriques no comando técnico, rendendo Tiago Mendes.Na última ronda, em Alvalade, a equipa de Rúben Amorim goleou o Tondela (4-0), na melhor exibição da temporada até ao momento, e, além de alcançar a liderança isolada, passou a ser a única equipa sem derrotas na competição.Os "leões", que levam cinco vitórias, três consecutivas, e cederam um empate, perante o FC Porto (2-2), em Alvalade, venceram em Guimarães, para a I Liga, apenas uma vez nas últimas seis temporadas (5-0 em 2017/18).Depois de um início algo tremido, o Vitória saltou para o sexto lugar da classificação, em igualdade pontual com FC Porto e Santa Clara, depois de somar três vitórias nos últimos quatro encontros. Contudo, João Henriques ainda procura o primeiro triunfo em casa desde que chegou ao clube.





"Águias" e "Dragões" procuram recuperação







No domingo, é a vez do FC Porto e do Benfica entrarem em campo, com destaque para o embate entre a equipa de Jorge Jesus e o Sporting de Braga, que vão subir ao relvado do Estádio do Luz com apenas dois dias de descanso, devido à participação na Liga Europa.Depois de ter caído com "estrondo" no Bessa (derrota com Boavista por 3-0), naquela que foi, para já, a pior exibição da época, o Benfica está obrigado a regressar às vitórias, mas pela frente terá uma formação minhota que segue no terceiro lugar, com 12 pontos, menos três que os encarnados, e com um registo de quatro vitórias consecutivas na prova.O encontro que encerra a ronda está agendado para as 20h00, duas horas e meia depois do FC Porto receber o Portimonense, numa altura em que os "dragões" estão a viver duas "vidas" distintas, uma no campeonato e outro na Liga dos Campeões.Depois do triunfo caseiro sobre o Marselha (3-0) na terceira jornada, a equipa de Sérgio Conceição está a caminho do apuramento para os oitavos de final da "Champions", mas na I Liga regista o pior arranque do século.O Portimonense, penúltimo classificado e equipa que sofreu quatro derrotas nas últimas cinco rondas, pode ser o adversário ideal o FC Porto, que venceu sempre nas 17 vezes que recebeu os algarvios em casa para o campeonato.A jornada arranca na sexta-feira, com o Belenenses SAD, que leva cinco jogos sem vencer, a receber o Rio Ave, que regista dois triunfos consecutivos e pode apanhar provisoriamente o Sporting de Braga no terceiro lugar.Destaque ainda para o Farense, último classificado e única equipa que ainda não conseguiu vencer nesta edição da I Liga. Os algarvios recebem no domingo o motivado Boavista.Belenenses SAD - Rio Ave, 20h30Moreirense - Paços de Ferreira, 15h30Tondela - Santa Clara, 15h30Famalicão – Marítimo, 18h00Vitória de Guimarães – Sporting, 20h30Nacional - Gil Vicente, 15h00Farense - Boavista, 15h00FC Porto - Portimonense, 17h30Benfica - Sporting de Braga, 20h00LG // NFO