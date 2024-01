I Liga. Sporting defende liderança em Vizela

Na 18.ª jornada, a última antes da “final four” da Taça da Liga, o Sporting entra em campo logo esta quinta-feira, precisamente por essa razão, visitando o penúltimo classificado e tentando manter ou até aumentar a vantagem para o Benfica, segundo classificado com menos um ponto.Frente ao Vizela, apesar de estar atualmente aflito na luta pela manutenção, o Sporting sentiu muitas dificuldades na primeira volta (3-2), com Paulinho a marcar o golo da vitória só aos 90+8 minutos, numa partida muito sofrida para o lado da equipa de Rúben Amorim.O capitão Coates deverá estar de volta a tempo inteiro, assim como Marcus Edwards, com os “leões” a tentarem somar a oitava vitória seguida em todas as provas, quinta na I Liga.No Estádio da Luz, na sexta-feira, os campeões nacionais, que também vão marcar mais tarde presença em Leiria na Taça da Liga, recebem o Boavista, a única equipa que bateu os encarnados até agora na prova, e logo na primeira jornada, no Bessa, por 3-2.O único encontro de sexta-feira coloca o Benfica a tentar “vingar” a derrota no Bessa, um resultado que deixou marcas no arranque da temporada da equipa de Roger Schmidt.Na Luz, o Boavista, nono posicionado, vai jogar já sem o técnico Petit no banco, entretanto demitido com o decorrer da época, mas motivado e renascido pelo 4-1 imposto fora ao Vizela na despedida da primeira volta, com o objetivo de travar a oitava vitória seguida das “águias” em todas as provas.Já o FC Porto, terceiro a cinco pontos dos “leões”, joga sábado no Dragão com o Moreirense, atual sexto posicionado e equipa que vai mantendo o estatuto de sensação da I Liga.À espera de uma surpresa tanto em Vizela como na Luz, o FC Porto, que ficou fora da fase final da Taça da Liga, vai tentar aproximar-se dos seus principais rivais, perante um Moreirense que perdeu “gás” nos últimos jogos, embora na última jornada tenha vencido no Estoril, por 3-1.Na primeira volta, a equipa de Conceição venceu por 2-1.No mesmo dia, o Sporting de Braga, que começa a segunda volta, dá início à ronda, no quarto posto em igualdade com o eterno rival Vitória de Guimarães, e já longe das contas do título, visita o campo do Famalicão, sétimo.Na primeira volta, o Famalicão foi a Braga vencer por 2-1, naquela que uma das duas derrotas da equipa de Artur Jorge em jogos caseiros no campeonato.A ronda fica completa no domingo, com três jogos, o último no Minho entre o Vitória de Guimarães e o Estrela da Amadora.Famalicão - Sporting de Braga, 18h45Vizela – Sporting, 20h45Benfica – Boavista, 20h15Estoril Praia - Arouca, 15h30Casa Pia - Farense, 18h00FC Porto - Moreirense, 20h30Portimonense - Gil Vicente, 15h30Desportivo de Chaves - Rio Ave, 18h00Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 20h30