I Liga. Sporting defende liderança frente ao Moreirense

Com Pedro Gonçalves, melhor marcador do campeonato, com sete golos, e Nuno Mendes em dúvida, devido a problemas físicos, o Sporting vai tentar manter ou até aumentar a diferença de quatro pontos para os principais perseguidores, Benfica e Sporting de Braga, que dividem o segundo posto, num encontro em que é claro favorito.Em 10 duelos em Alvalade, apenas por uma vez o Sporting não conseguiu bater o Moreirense, na temporada de 2014/15, quando as duas equipas acabaram o jogo empatadas 1-1. Na altura, um golo do colombiano Fredy Montero, já nos descontos, impediu a primeira vitória de sempre dos forasteiros.O encontro tem início agendado para as 20h30, já depois do FC Porto defrontar em São Miguel o Santa Clara, oitavo posicionado na I Liga.





Portistas correm atrás do prejuízo







Dias depois do triunfo (2-0) em França com o Marselha, de André Villas-Boas, que deixou a equipa a apenas um ponto dos "oitavos" da a Liga dos Campeões, os azuis e brancos, que estão no quarto posto a seis pontos do Sporting, tentam registar a segunda vitória seguida no campeonato, algo que só alcançaram nas duas primeiras jornadas.O capitão Pepe poderá regressar ao centro da defesa dos campeões nacionais no duelo frente ao sexto classificado da I Liga, embora o Santa Clara esteja numa fase complicada, com três derrotas nas últimas quatro rondas.Em cinco jogos nos Açores, o FC Porto só por uma vez foi derrotado, em 2001/02, por 2-1, tendo vencido os restantes.





Benfiquistas com teste difícil







Na segunda-feira, o Benfica também atua fora de Portugal continental, mas na Madeira, dias depois do embate com o Rangers, na Escócia, para a Liga Europa.Infetado com o novo coronavírus, o médio marroquino Adel Taarabt é baixa certa na equipa de Jorge Jesus, enquanto o uruguaio Darwin Núñez e o alemão Julian Weigl, que também tiveram um teste com resultado positivo, mas há mais tempo, estão em dúvida.O Marítimo, de Lito Vidigal, segue no 14.º posto da I Liga, apenas dois pontos acima da zona de descida, situação que resulta de três derrotas e um empate nas últimas quatro rondas.Nas últimas quatro temporadas, o Benfica apenas por uma vez conseguiu vencer no Estádio dos Barreiros, tendo das outras vezes regressado a casa com duas derrotas e um empate na bagagem.





Braga, Paços de Ferreira e Tondela







Destaque ainda para o Sporting de Braga, que no domingo se procurará manter na luta pelo primeiro lugar na receção ao Farense, antepenúltimo classificado e equipa que apenas alcançou a sua primeira vitória na última jornada, perante o Boavista (3-1).A oitava ronda arranca na sexta-feira, com a receção do Paços de Ferreira ao Famalicão (19h00) e do Tondela ao Vitória de Guimarães (20h30).

Programa da oitava jornada:



Paços de Ferreira – Famalicão, 19h00Tondela - Vitória de Guimarães, 20h30Santa Clara - FC Porto, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)Sporting – Moreirense, 20h30Portimonense – Nacional, 15h00Gil Vicente - Rio Ave, 15h00Boavista - Belenenses SAD, 17h30Sporting de Braga – Farense, 20h00Marítimo – Benfica, 19h00LG // VR