I Liga. Sporting defende liderança na Luz

O dérbi lisboeta encontra os rivais da cidade separados por três pontos, com vantagem para a equipa leonina, e disputa-se três dias depois de o campeão nacional ter sido eliminado prematuramente na Liga dos Campeões, quando ainda faltam disputar duas jornadas na fase de grupos.O Sporting é a única equipa invicta no campeonato e pode igualar no estádio do rival a melhor série de triunfos seguidos na edição de 2023/24 – sete -, estabelecido, precisamente, pelos encarnados.O treinador alemão Roger Schmidt está privado de vários jogadores influentes, devido às lesões de Bah, Bernat, Kokçu e Neres, e deverá ver a contestação dos adeptos subir de tom em caso de resultado negativo, depois de a derrota por 3-1 frente à Real Sociedad, na quarta-feira, ter atirado o Benfica para fora da "Champions".Rúben Amorim, técnico sportinguista, também não tem podido contar, pelo mesmo motivo, com Morita e com a estrela em ascensão Geny Catamo, mas a sua formação entrará em campo com a leveza dos líderes e o ânimo proporcionado pelos últimos resultados obtidos na Luz para a I Liga (empate 2-2 na época passada e vitória por 3-1 na anterior).Ao contrário do campeão nacional, o FC Porto está em posição mais favorável na liga milionária do que no campeonato, e tentará aproximar-se dos adversários na luta pelo título, apesar das exibições pouco entusiasmantes e de o treinador Sérgio Conceição se continuar a debater com algumas baixas de vulto, como Marcano, Wendell, Galeno e Iván Jaime.O Vitória de Guimarães pensará igualmente na possibilidade de apanhar os "dragões" no terceiro lugar, num confronto entre duas equipas derrotadas na jornada anterior: os anfitriões perderam na visita ao Moreirense, enquanto o FC Porto foi surpreendido em casa pelo Estoril Praia, ambos por 1-0.Numa ronda em que quatro dos cinco primeiros classificados se vão defrontar, o Sporting de Braga, quarto posicionado, a dois pontos dos azuis e brancos, pode aproveitar para se aproximar mais do topo e parece encontrar no Arouca o adversário ideal.Os arouquenses ocupam o último lugar, com apenas um triunfo, alcançado logo na estreia, e estão numa série de seis derrotas consecutivas (a mais longa do campeonato), em contraste com os minhotos, que venceram quatro dos últimos cinco jogos.O Moreirense, sexto colocado, pode aproveitar um eventual deslize dos vimaranenses para se isolar no quinto posto, caso se imponha ao Estrela da Amadora (10.º), numa jornada que arranca esta sexta-feira, com a receção do Estoril Praia (16.º, mas motivado pelo sucesso no Estádio do Dragão) ao Casa Pia (13.º).Estoril Praia - Casa Pia, 20h15Portimonense - Desportivo de Chaves, 15h30Estrela da Amadora – Moreirense, 18h00Vizela - Famalicão, 18h00Vitória de Guimarães - FC Porto, 20h30Boavista – Farense, 15h30Gil Vicente - Rio Ave, 15h30Arouca - Sporting de Braga, 18h00Benfica – Sporting, 20h30