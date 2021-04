I Liga. Sporting defronta Belenenses SAD e tenta fugir na liderança

Em caso de vitória, o Sporting fica à condição com nove pontos de vantagem sobre o FC Porto, que recebe na quinta-feira o Vitória de Guimarães, no encontro que fecha a jornada.Por seu lado,Na primeira volta, o Sporting venceu no campo do Belenenses SAD, por 2-1.O encontro está agendado para as 21h15.Às 19:00,Na terça-feira, no arranque da ronda, o Farense obteve um importante triunfo na luta pela fuga aos últimos lugares, ao vencer 2-0 em casa do Paços de Ferreira.

Resultados e programa da 28.ª jornada:



Paços de Ferreira – Farense, 0-2Santa Clara – Moreirense, 14h30 locais (15h30, horas de Lisboa)Marítimo - Rio Ave, 17h00Sporting de Braga – Boavista, 19h00Sporting - Belenenses SAD, 21h15Tondela – Nacional, 15h00Gil Vicente – Famalicão, 17h00Portimonense – Benfica, 19h00

FC Porto - Vitória de Guimarães, 21h00