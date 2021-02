I Liga. Sporting e Benfica tentam aproveitar deslize do FC Porto

Sporting e Benfica vão tentar esta sexta-feira tirar proveito do empate (0-0) do FC Porto em casa do Belenenses SAD, quando defrontarem Marítimo e Vitória de Guimarães, respetivamente, na 17.ª jornada da I Liga de futebol.