I Liga. Sporting em busca de igualar Benfica na liderança

O Sporting, que soma 52 pontos, menos três do que o rival Benfica, terá pela frente um oponente seguríssimo no sexto posto e um obstáculo muito difícil à recente caminhada vitoriosa da equipa de Alvalade, que na quinta-feira venceu 3-1 no reduto do Young Boys, para a Liga Europa.A formação leonina ganhou os últimos sete encontros no campeonato, igualando a melhor série, estabelecida por duas vezes pelo Benfica, registo que até já poderia ter batido se a partida com o Famalicão, da 20.ª jornada, não tivesse sido adiada por motivos de segurança.

O Sporting pode superar esse registo já frente ao Moreirense, contando para isso com um jogador em "estado de graça", o avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da I Liga, com 16 golos, e eleito quatro vezes consecutivas o melhor jogador do mês.



Gyökeres marcou um dos tentos da vitória na primeira volta, por 3-0, mas, desta vez, o desafio será longe do estádio José Alvalade, onde a equipa treinada por Rúben Amorim venceu todos os 11 jogos disputados, num recinto onde o Moreirense apenas perdeu com FC Porto, Sporting de Braga e, surpreendentemente, Casa Pia, e empatou com o Benfica.





Rúbem Amorim e Rui Borges antecipam o confronto





Na antevisão ao duelo, Rúben Amorim admitiu o bom momento, mas deixou o aviso: "Teremos de ser muito bons com bola e não os deixar ser fortes nas transições. O campeonato é feito de vários momentos e nem sempre sai sempre tudo bem num primeiro lance. Estamos preparados para um jogo difícil e também para a montanha que vamos ter de escalar daqui até ao fim do campeonato".





Do outro lado, a jogar em casa, vai estar uma equipa longe das aflições do fundo da tabela, mas cheia de vontade de continuar a embelezar a boa imagem deixada até então. Em 23/24 e na condição de visitado, o Moreirense já roubou pontos ao Benfica e dificultou — e de que maneira — a vida ao FC Porto e ao SC Braga.





Rui Borges, na antecâmara do embate, alertou para a qualidade adversária, mas mostrou ter a lição bem estudada: "O Sporting tem sido muito forte em todos os momentos. É uma equipa que tem um coletivo coeso. Vamos ter mais momentos de transição, portanto, é esperar para aproveitar alguns desequilíbrios para sermos eficazes".





Do lado caseiro, a assistir ao jogo da bancada, por lesão, vão estar Sylla e Fabiano. Nos visitantes, também por lesão, St. Juste e Paulinho vão estar ausentes da ficha de jogo.



Para o encontro agendado para as 20h15, no Parque Desportivo Comendador Joaquim Almeida Freitas, com arbitragem de Fábio Veríssimo, são esperados os regressos do capitão Coates, poupado na quinta-feira, face ao relvado sintético, e de Ousmane Diomande, que se sagrou campeão na Taça das Nações Africanas ao serviço da Costa do Marfim.