I Liga. Sporting em Tondela com rivais à espera espreita





Destaque ainda para o Benfica, quarto posicionado, que recebe o Boavista, no regresso do técnico Jesualdo Ferreira ao Estádio da Luz, em Lisboa.



Em Tondela, o Sporting procura manter pelo menos os nove pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga e também continuar imbatível na atual edição da prova, num encontro em que já deverá contar com o lateral Pedro Porro, que falhou a última jornada devido a lesão, enquanto o avançado Paulinho ainda continua indisponível, também por questões físicas.



Nas duas últimas temporadas, o Sporting saiu derrotado de Tondela, em 2019/20 por 1-0 e em 2018/19 por 2-1.



Este será o primeiro jogo da equipa de Rúben Amorim desde que o técnico, e também o emblema lisboeta, foram acusados de fraude pela Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFPF) devido a alegadas irregularidades na inscrição do treinador.



O Tondela tem um registo desastroso fora de casa, com 10 derrotas, um empate e sem qualquer triunfo, mas o cenário muda radicalmente quando joga no Estádio João Cardoso. Em casa, a formação do espanhol Pako Ayestarán leva cinco triunfo consecutivos, num total de sete, e apenas caiu duas vezes.



Na primeira volta, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Sporting goleou o Tondela, por 4-0, com um "bis" de Pedro Gonçalves.



Também no sábado, antes do jogo dos "leões", o Benfica, que está a 13 pontos da liderança, vai tentar alcançar a terceira vitória consecutiva na I Liga na receção ao Boavista, 14.º, que vem de um motivador triunfo sobre o Famalicão (3-0), o mesmo resultado alcançado pelos "axadrezados" na primeira volta diante dos encarnados, naquele que foi o primeiro desaire do conjunto orientado por Jorge Jesus na prova.



O jogo marca ainda o regresso de Jesualdo Ferreira à Luz, num clube em que passou vários anos com adjunto e que chegou a treinar em 2001/02 e 2002/03.



No domingo, é a vez de o campeão FC Porto, a 10 pontos do primeiro lugar, entrar em campo na receção ao Paços de Ferreira, dias depois de ter sobrevivido em Turim frente à Juventus e carimbado a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.



Depois de um jogo muito intenso e que só ficou decidido no prolongamento, é esperado que o técnico Sérgio Conceição faça algumas alterações no "onze" inicial, na tentativa de pôr fim a uma série de dois jogos seguidos sem vencer no Dragão.



Os campeões nacionais vão ter pela frente um dos responsáveis pelas duas derrotas que somam no campeonato, depois do Paços de Ferreira ter vencido na primeira volta, na Mata Real, por 3-2.



Depois de ter alcançado uma série de seis vitórias seguidas, a equipa de Pepa passa por uma fase algo irregular, com dois triunfos e duas derrotas nos últimos quatro jogos.



Na segunda-feira, o Sporting de Braga, que aparece agora com principal perseguidor do Sporting, fecha a ronda no Minho, no campo do instável Famalicão, 17.º e penúltimo classificado, que vai estrear o técnico Ivo Vieira, o terceiro treinador esta temporada, depois da saída de Silas durante a semana.



Ivo Vieira regressa ao futebol português para treinar o sexto clube da sua carreira na I Liga, depois de uma primeira experiência fora do país, no Al-Wehda, da Arábia Saudita.



A formação de Carlos Carvalhal aparece nesta fase em grande forma, com sete triunfos e um empate nos últimos oito jogos para o campeonato e é preciso recuar até janeiro para encontrar o último desaire na prova.



O triunfo por 3-0 na última jornada sobre o Vitória de Guimarães, o eterno rival minhoto, demonstra a excelente fase que os bracarenses estão a viver.



A ronda arranca na sexta-feira com o dérbi madeirense entre Nacional e Marítimo, depois de uma semana em que o emblema tricolor dispensou o técnico Milton Mendes, numa altura em que está na última posição da I Liga. O espanhol Júlio Velázquez tem sido apontado pela imprensa desportivo com o sucessor.



Programa da 23.ª jornada:



- Sexta-feira, 12 mar:



Nacional – Marítimo, 20h30



- Sábado, 13 mar:



Farense - Belenenses SAD, 15h30



Santa Clara – Portimonense, 17h00 locais (18h00, em Lisboa)



Benfica – Boavista, 18h00



Tondela – Sporting, 20h30



- Domingo, 14 mar:



Moreirense - Rio Ave, 15h00



Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 17h30



FC Porto - Paços de Ferreira, 20h00



- Segunda-feira, 15 mar:



Famalicão - Sporting de Braga, 20h15

