I Liga. Sporting favorito mas FC Porto e Benfica também querem ganhar

"Leões" iguais a si próprios







Contratado ao Sporting de Braga por "milionários" 10 milhões de euros, Amorim está a sair muito barato ao presidente leonino, Frederico Varandas, com uma primeira época completa para a história e uma segunda que já arrancou com um título, a Supertaça.De resto, voltam todos, com os veteranos João Pereira e Antunes bem substituídos por Ricardo Esgaio e Rúben Vinagre, sendo que - numa "lei" que vale para os "leões" e todos os outros - o mercado só fecha no fim de agosto e, até lá, muito pode mudar.





"Dragões" sem alterações







Se o Sporting está quase inalterável, o FC Porto, que deverá oscilar entre o "4-3-3" e o "4-4-2", começa também quase igual, embora com uma baixa de peso, o avançado maliano Marega, referência no ataque nas últimas quatro épocas.As novidades também não são muitas, destacando-se o brasileiro Pepê, há muito contratado ao Grémio, e o central Fábio Cardoso, formado no Benfica, bem como o regresso do médio Bruno Costa.



"Águias" em tempo de mudança







Os encarnados, que só perderam jogadores pouco influentes, como Nuno Tavares, Pedrinho, Cervi e Jardel, voltam a ter um início de época marcado pelo ataque à "Champions", falhado em 2020/21, com repercussões no plantel -- Rúben Dias foi vendido.Com as atuais armas - e mais uma ou outra, ou menos uma ou outro -, os três "grandes" serão sempre os candidatos, agora que o Sporting recuperou esse estatuto, numa época em que poderão coincidir todos na fase de grupos da "Champions".





Braga, Vitória e os outros







Carlos Carvalhal, que também se mantém ao leme dos bracarenses, numa época com poucas mudanças de treinadores, já disse que o objetivo é o quarto lugar, falando de um fracasso abaixo disso, mas que, acima, só se um dos "grandes" falhar.Abaixo do Sporting de Braga, só o Vitória de Guimarães se assume como candidato europeu, numa época em que o seu maior trunfo parece ser o treinador Pepa, que na época passada conduziu o Paços de Ferreira à Liga Conferência Europa.

Pelo contrário, todos os outros a abordam, alguns, como Paços de Ferreira, Marítimo e Santa Clara, como ponto de partida para, depois, partirem para outros objetivos. Tondela e Gil Vicente querem "crescer" e Famalicão e Portimonense garanti-la depressa.

No regresso à I Liga, o Estoril Praia, campeão em título da II Liga, quer garantir a permanência com a sua filosofia de jogo, o Vizela promete lutar sempre pelos três pontos e o Arouca garante uma vontade de "surpreender, de fazer diferente".