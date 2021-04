I Liga. Sporting iguala o seu recorde de jogos consecutivos sem perder na mesma época

O registo de 26 encontros seguidos sem perder iguala o registo de 2001/02, época em que, sob o comando do romeno László Bölöni, os "leões" não perderam nenhum jogo da nona até à 34.ª e última jornada, acabando por somar o 18.º cetro.A formação leonina acabou a prova com três derrotas, mas todas aconteceram nas primeiras oito rondas – 0-3 no Restelo, com o Belenenses, à segunda, 0-1 na receção ao Alverca, à terceira, e 1-2 no reduto do Sporting de Braga, à oitava.Um "bis" do avançado internacional brasileiro Mario Jardel, com golos aos 29 e 88 minutos, para um total de 42 no campeonato, permitiu ao Sporting acabar com um triunfo.Na série de 26 jogos sem perder, o conjunto leonino somou 18 vitórias e oito empates, com 60 golos marcados e 16 sofridos.





Desafio que espera os "leões"







A formação de Rúben Amorim continua também em busca do máximo em duas temporadas, que aconteceu entre 1969/70 e 70/71, com 29 jogos consecutivos de invencibilidade: nas últimas 16 rondas da primeira época e nas primeiras 13 da segunda.O segundo melhor registo (28) começou em 2001/02 e prolongou-se até 2002/03, campeonato em que o Sporting não perdeu nas duas primeiras rondas, cedendo à terceira, de forma estrondosa, com um desaire por 4-0 em Paços de Ferreira – Mauro marcou três.Se o Sporting mantiver, na presente época, a invencibilidade pelo menos até à 31.ª ronda, baterá o recorde absoluto só numa temporada.Em mais do que uma época, os "leões" estão, pelo contrário, muito longe dos melhores registos dos seus rivais, os 56 jogos sem perder do Benfica, entre 1976/77 e 1978/79, e os 55 do FC Porto, entre 2009/10 e 2011/12.

Para bater os dois registos, o Sporting precisa de acabar a edição 2020/21 sem perder, tornando-se o primeiro clube a consegui-lo em 34 jornadas, e, depois, não perder em nenhuma das primeiros 22 rondas do campeonato de 2021/22.