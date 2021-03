I Liga. Sporting pode destacar-se ainda mais na liderança

Com o nulo conquistado face ao FC Porto, no Dragão, o "onze" de Rúben Amorim igualou, 39 anos depois, o feito dos comandados do inglês Malcolm Allison, que, a abrir o campeonato de 1981/82, somaram 15 vitórias e seis empates, com 47-16 em golos.A 22.ª ronda da I Liga arranca às 18h30, com o Paços de Ferreira a tentar consolidar o quinto lugar na receção ao Nacional, após o desaire averbado com o Santa Clara. O conjunto comandado por Pepa soma 38 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, sexto, e poderá colocar pressão no Benfica, que apenas entrará em campo na segunda-feira.

Programa da 22.ª jornada:



Paços de Ferreira – Nacional, 18h30Sporting – Santa Clara, 20h45Portimonense – Tondela, 15h30Gil Vicente – FC Porto, 18h00Boavista – Famalicão, 20h30Marítimo – Moreirense, 17h30Rio Ave – Farense, 20h00Belenenses SAD – Benfica, 20h15

- Terça-feira, 9 mar:

Sporting de Braga – Vitória de Guimarães, 21h45