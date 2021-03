I Liga. Sporting procura manter invencibilidade em Tondela

Com um recorde de 22 encontros sem perder no campeonato, os "leões" visitam o Tondela, 10.º posicionado e que derrotou o Sporting nas duas últimas temporadas.A 13 pontos da liderança, o Benfica ocupa a quarta posição, atrás de Sporting de Braga e FC Porto, e pode igualar provisoriamente os "dragões", caso vença na receção ao Boavista, 14.º posicionado e que venceu as "águias" na primeira volta.O Santa Clara, oitavo e com nove pontos acima da zona de despromoção, recebe um Portimonense em recuperação, 11.º, a cinco pontos dos açorianos.Em situação mais aflita na tabela está o Farense, que tem os mesmos 19 pontos das outras duas equipas que estão na zona de descida, e joga em casa com o Belenenses SAD, que tem apenas mais três pontos.





SC Braga e FC Porto na expetativa







Programa e resultados da 23.ª jornada:

O Sporting de Braga, segundo classificado, a nove pontos do Sporting, joga apenas na segunda-feira, em casa do Famalicão, enquanto o FC Porto, terceiro, a 10, recebe no domingo o Paços de Ferreira, quinto posicionado.A ronda abriu na sexta-feira, com um dérbi madeirense, em que o Marítimo se impôs 2-1 ao Nacional e abandonou a lanterna-vermelha da prova.Nacional – Marítimo, 1-2Farense - Belenenses SAD, 15h30Santa Clara – Portimonense, 17h00 locais (18h00, em Lisboa)Benfica – Boavista, 18h00Tondela – Sporting, 20h30Moreirense - Rio Ave, 15h00Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 17h30FC Porto - Paços de Ferreira, 20h00Famalicão - Sporting de Braga, 20h15