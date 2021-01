I Liga. Sporting quer consolidar vantagem para os rivais

Depois de passarem o ano no primeiro lugar, os "leões" saíram imaculados da estreia em 2021, ao alcançarem um triunfo por 2-0 sobre o Sporting de Braga, e cimentaram-se no topo da prova, com 32 pontos, mais quatro do que "dragões" (28) e "águias" (28), e mais oito do que os "arsenalistas" (24).



Ainda sem qualquer desaire na I Liga, a formação comandada por Rúben Amorim pode abrir, provisoriamente, uma diferença de sete pontos para os rivais, caso vença na deslocação à Choupana, perante um Nacional que está a meio da tabela, com 13 pontos, mas que não entrou em ação na última ronda.



Os madeirenses viram a visita ao Vitória de Guimarães ser adiada, devido aos casos de infeção com o novo coronavírus no plantel vitoriano, pelo que se só agora vão disputar a primeira partida no novo ano civil.



Pouco depois, o Sporting de Braga procurará aproximar-se de FC Porto e Benfica, e colocar à prova a aparente retoma do Marítimo (14 pontos), que vem de duas vitórias e um empate, que lhe permitiram largar a lanterna-vermelha e ascender ao oitavo posto.



Na sexta-feira, e precisamente uma semana antes de se deslocar ao Estádio do Dragão, o Benfica receberá o Tondela, na sequência do primeiro empate cedido no campeonato, diante do Santa Clara (1-1), que deixou as "águias" mais longe do primeiro lugar e em igualdade com o FC Porto.



Com melhor diferença de golos do que os encarnados, os azuis e brancos estão na vice-liderança e vão tentar arrecadar a sétima vitória consecutiva, na visita ao Famalicão, que continua muito longe do fulgor da época transata e leva cinco partidas sem vencer.



No mesmo dia, Rio Ave e Portimonense, ambos com 11 pontos, tentam distanciar-se dos últimos lugares, sendo que os algarvios ganharam um importante fôlego na última jornada, vencendo o vizinho Farense e saindo da zona de despromoção.



O dérbi minhoto entre o Moreirense (10.º classificado) e o Vitória de Guimarães (quinto) joga-se no sábado, antes da receção do Boavista ao Santa Clara, sendo que os "axadrezados" não vencem desde o encontro com o Benfica, na sexta ronda, e estão agora em penúltimo lugar.



A 13.ª ronda fecha no domingo, com o Farense-Gil Vicente e o Belenenses SAD-Paços de Ferreira.



- Quinta-feira, 7 jan:



Nacional - Sporting, 18h30



Sporting de Braga – Marítimo, 21h00



- Sexta-feira, 8 jan:



Rio Ave – Portimonense, 19h00



Benfica – Tondela, 19h00



Famalicão – FC Porto, 21h00



- Sábado, 9 jan:



Moreirense – Vitória de Guimarães, 17h00



Boavista – Santa Clara, 20h30



- Domingo, 10 jan:



Farense – Gil Vicente, 15h00



Belenenses SAD – Paços de Ferreira, 20h00

