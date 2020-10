I Liga. Sporting quer vencer Gil Vicente e aproximar-se da liderança

A equipa do Sporting, que ainda não perdeu no campeonato, está em terceiro, com 10 pontos, a cinco do líder Benfica e em igualdade com o FC Porto, enquanto o Gil Vicente, que apenas soma um triunfo nesta edição da I Liga, é 12.º, com cinco pontos.





O Sporting chega a este jogo depois de uma vitória frente ao Santa Clara, por 2-1, nos Açores, enquanto o Gil Vicente foi derrotado pelo FC Porto, no estádio do Dragão, por 1-0.





Em setembro, o jogo entre as duas equipas, referente à primeira jornada, foi adiado devido a casos positivos do novo coronavírus.





O jogo entre o Sporting e o Gil Vicente está agendado para esta noite, a partir das 21h45, no estádio José Alvalade, numa partida que será arbitrada por André Narciso.