I Liga. Sporting recebe Belenenses SAD com Benfica e FC Porto à prova

Depois de uma sempre valiosa vitória no terreno do Sporting de Braga, o Sporting defronta em Alvalade o Belenenses SAD, equipa que está a fazer um início de temporada para esquecer, com duas derrotas na I Liga e a eliminação na Taça da Liga, perante o secundário Mafra.Ainda sem o peso da Liga dos Campeões, em que o volume de jogos disputados por semana irá aumentar, o Sporting está proibido de deixar fugir pontos nesta fase do campeonato, numa altura em que ainda é incerto que possa perder algum dos seus principais jogadores até ao fecho do mercado de transferências.Para já, a única baixa na equipa leonina continua a ser Nuno Mendes, a recuperar de lesão.O encontro está agendado para as 20h30, já depois de o Benfica atuar em Barcelos perante o Gil Vicente (18h00), que é a única equipa que aparece junto dos três grandes apenas com triunfos.





"Águias" e "dragões" em alerta







No intervalo da eliminatória com PSV Eindhoven, de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, é esperado que Jorge Jesus volte a fazer uma minirrevolução no "onze", como aconteceu perante Moreirense (2-1) e Arouca (2-0), embora com o alerta que vai defrontar uma equipa que, na época passada, já sob o comando de Ricardo Soares, foi à Luz vencer por 2-1.Logo na primeira ronda, o Gil Vicente deu nas vistas ao vencer em casa o Boavista, por 3-0, e confirmou a boa forma no Algarve, ao bater o Portimonense (1-0).





"Arsenalistas" procuram recuperar









Programa da terceira jornada:

Destaque também paraA jornada começa oficialmente nesse dia às 19h00, com Arouca a receber o Famalicão, num jogo entre emblemas que saíram derrotados nos dois primeiros jogos do campeonato.Na segunda-feira, a terceira jornada fica encerrada com as partidas dos dois clubes que estão a tentar alcançar a fase de grupos da Liga Conferência Europa. O Paços de Ferreira recebe o Estoril Praia, uma das cinco equipas que ainda não perdeu na prova, enquanto o Santa Clara viaja até ao Porto para defrontar o Boavista.Arouca - Famalicão, 19h00Moreirense - Sporting de Braga, 21h15Gil Vicente - Benfica, 18h00Sporting - Belenenses SAD, 20h30Tondela - Portimonense, 15h30Marítimo - FC Porto, 18h00Vitória de Guimarães - Vizela, 20h30Paços de Ferreira - Estoril Praia, 19h00Boavista - Santa Clara, 21h15